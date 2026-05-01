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Google Photos में आया खास Wardrobe फीचर, ट्राई करके देख सकेंगे कौन-सी आउटफिट करेगी सूट

Google Photos अपडेट हो गया है। इस ऐप में खास फीचर आया है, जिसकी मदद से कपड़ों और एक्सेसरीज का क्लेशन बनाया जा सकता है, जिसे यूजर वर्चुअली ट्राई भी कर सकते हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: May 01, 2026, 09:22 AM (IST)

Google Photos
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Google ने अपने पॉपुलर फोटो ऐप Google Photos में वार्डरोब (Wardrobe) नाम का AI फीचर एड किया है। इस टूल की खासियत है कि यह फोटो गैलरी में मौजूद तस्वीरों में कपड़ों की पहचान करके डिजिटल कलेक्शन बना देता है, जिससे यूजर कपड़ों को मिक्स मैच करके वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं। कंपनी का मानना है कि इस सुविधा के आने से यूजर्स के फोन में डिजिटल अलमारी बन जाएगी, जिससे कपड़े चुनने में आसानी होगी। साथ ही, यह भी जान सकेंगे कि कौन-सा कपड़ा उन पर अच्छा लग रहा है या नहीं। news और पढें: Google Maps से करें अपनी लोकेशन किसी को भी हमेशा के लिए शेयर, बस ON करें ये फीचर

कैसे काम करता है Wardrobe फीचर ?

गूगल फोटोज का नया फीचर वार्डरोब फोन में सेव फोटो को स्कैन करके कपड़ों-एक्सेसरीज जैसे शर्ट, जीन्स, जूते, जैकेट आदि को निकालकर विभिन्न कैटेगरी बना देता है। इससे यूजर्स के लिए कपड़ों का चयन करना आसान हो जाएगा और उन्हें सारा क्लेशन एक जगह मिलेगा। इससे अलग से ऐप डाउनलोड करने और लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। news और पढें: Uber यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब ऐप से ही होटल बुकिंग, डिस्काउंट भी मिलेगा

कंपनी का कहना है कि यह टूल यूजर्स के बहुत काम आएगा। इस फीचर का इस्तेमाल करके वे अपने पुराने कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे वे आसानी से जान सकेंगे कि कौन-सा कपड़ा या एक्सेसरीज जचेगी या नहीं।

पहन सकेंगे कपड़े

वार्डरोब फीचर में कपड़े वर्चुअली ट्राई करने की सुविधा दी गई है। इसका इस्तेमाल ठीक वैसे किया जा सकता है जैसे शोरूम के चेंजिंग रूम में कपड़े पहनकर देखे जा सकते हैं। इसके लिए यूजर्स को कपड़ा सिलेक्ट करना होगा और प्रीव्यू पर टैप करना होगा।

किसे मिलेगा यह फीचर ?

गूगल के अनुसार, इस एआई फीचर को एंड्रॉइड (Android) यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया गया है। इसका सपोर्ट चुनिंदा यूजर्स को मिल गया है। आने वाले दिनों यह टूल सभी को मिल जाएगा। वहीं, इस साल के अंत तक इस सुविधा को आईफोन (iPhone) यूजर्स के लिए भी रिलीज किया जाएगा।

पिछले साल जुड़ी सुविधा

अंत में आपको बताते चलें कि टेक कंपनी गूगल ने पिछले साल यानी 2025 में इमेज मिररिंग फीचर को जोड़ा था। इस टूल की मदद से किसी भी तस्वीर को फ्लिप किया जा सकता है। इससे इमेज को नया लुक मिलेगा। इसके लिए अलग से थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

FAQs

1. Google Photos को कब लॉन्च किया गया था ?
Ans. कंपनी ने गूगल फोटोज ऐप को साल 2015 में लॉन्च किया था।

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2. गूगल फोटोज ऐप का क्यों इस्तेमाल किया जाता है ?
Ans. जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह एक फोटो स्टोरेज ऐप है। इसमें आप अपनी सभी फोटोज को स्टोर कर सकते हैं।