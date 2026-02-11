comscore
  • Free Fire Max No Sweat Top Up Offer No Sweat Emote On Diamond Purchase

Free Fire Max में गेमर्स के लिए आया नया Top-Up इवेंट, फ्री मिल रहा No Sweat इमोट

Free Fire Max में No Sweat Top-Up इवेंट चल रहा है। इसमें डायमंड खरीदने पर No Sweat इमोट और Prosperous Year (Top) आउटफिट मुफ्त में दी जा रही है। साथ ही, शूज और हेयर जैसे आइटम भी मिल रहे हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 11, 2026, 10:17 AM (IST)

Free Fire Max
Free Fire Max में गेमर्स के लिए नए Top-Up इवेंट की एंट्री हो गई है। यह No Sweat Top-Up है। इसमें डायमंड खरीदने पर एक्सक्लूसिव इमोट और आउटफिट बोनस के तौर पर मिल रही है। इनके उपयोग से गेम में खुद को अलग पहचान दी जा सकती है। इनसे गेमिंग अनुभव भी बेहतर होता है। अगर आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और डायमंड खरीदते हैं, तो यह इवेंट आपके लिए फायदे का सौदा साबित होने वाला है, क्योंकि आप यहां से डायमंड के साथ मुफ्त में गेमिंग आइटम पा सकते हैं, जिनके लिए आमतौर पर डायमंड यूज करने पड़ते हैं। news और पढें: Free Fire Max में Matrix Boi Bundle आधे Diamonds में पाएं, जानें कैसे

No Sweat Top-Up Event

Free Fire Max के नो-स्वेट टॉप-अप इवेंट को खासतौर पर गेमर्स के लिए लाया गया है। यह गेमिंग इवेंट 17 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा। इस दौरान इन-गेम करेंसी डायमंड को खरीदकर इमोट और आउटफिट जैसे आइटम को मुफ्त में अनलॉक किया जा सकता है। बता दें कि इस टॉप-अप इवेंट को 30 जनवरी 2026 को लाइव किया गया था। news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 11 February 2026: गेमर्स के लिए आए लेटेस्ट कोड, बिना डायमंड के पाएं Bundle-Pet सहित बहुत कुछ

कितने डायमंड में क्या मिलेगा ?

इस गेमिंग खबर में डायमंड और रिवॉर्ड्स की पूरी लिस्ट दी गई है, जिससे आप जान सकेंगे कि कितने डायमंड खरीदने पर क्या मिल रहा है। news और पढें: Free Fire Max के टॉप-क्लास इवेंट, Evo Gun Skin और Outfits समेत बहुत कुछ मिल रहा फ्री

  1. 100 डायमंड खरीदने पर No Sweat इमोट रिवॉर्ड के तौर पर दिए जा रहा है।
  2. 300 डायमंड टॉप-अप करने पर Prosperous Year (Shoes) मिल रहे हैं।
  3. 500 डायमंड खरीदने पर Prosperous Year (Head) दिया जा रहा है।
  4. 700 डायमंड खरीदने पर Prosperous Year (Top) मिल रहा है।
  5. 1000 डायमंड खरीदने पर ईनाम के तौर पर Prosperous Year (Shorts) दी जा रही है।
  6. 1500 डायमंड खरीदने पर Sweat Drop Beanie हेड कैप को अनलॉक किया जा सकता है।
  7. 2000 डायमंड पर 30 दिन के लिए Wings Of Victory और Silver Wing दिया जा रहा है।

कैसे करें रिवॉर्ड्स अनलॉक ?

  • अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए।
  • टॉप पर बने डायमंड बटन पर क्लिक कीजिए।
  • टॉप-अप इवेंट पर टैप करिए।
  • अब अपने बजट के अनुसार डायमंड खरीदें।
  • इसके बाद आपके डायमंड की संख्या के हिसाब से रिवॉर्ड अनलॉक हो जाएगा।
  • इस पर टैप करके आप गेमिंग आइटम को क्लेम कर सकते हैं।