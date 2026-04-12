LPG Crisis अभी भी थमा नहीं है। देशभर में अभी भी लोग सिलेंडर की आपूर्ति से परेशान है। इसी को देखते हुए हाल ही में सरकार ने 5KG Chhotu Cylinder का ऐलान किया था। इस छोटू सिलेंडर का उद्देश्य शहरों में रहने वाले मजदूर, प्रवासी व पढ़ाई के लिए आए उन छात्रों को खाना बनाने के लिए पर्याप्त गैस मिले, जिनके पास अपना स्थाई पता नहीं है। गैस बुकिंग के लिए स्थाई पता होना जरूरी है, जो लोग बुकिंग नहीं करा पा रहे थे उन्हें गैसे सिलेंडर नहीं मिल रहा था। इस स्थिति से निपटने के लिए ही छोटू सिलेंडर को पेश किया गया था। और पढें: LPG Crisis: 5000 रुपये से कम में खरीदें ये Top 8 Induction Cooktop, गैस की नहीं पड़ेगी जरूरत

सरकार ने 5KG Chhotu Cylinder सभी प्रवासियों के लिए उपलब्ध तो करा दिया, लेकिन लोग अब भी कंफ्यूज है कि इसे पाए कैसे? इसकी बुकिंग कैसे होगी? कई लोग इन छोटू सिलेंडर को लेने के लिए गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगाकर भी खड़े हो गए हैं। अगर आप भी अपने घर से दूर शहरों में रह रहे हैं और आप LPG छोटू सिलेंडर लेना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए किसी गैसे एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने MyLPG.in की वेबसाइट जारी की है, जिसके जरिए आप छोटू सिलेंडर से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और पढें: LPG किल्लत के बीच PNG Bill में आ रही गड़बड़ी? ऐसे घर बैठे फोन पर जनरेट करें सही बिल, आसान है तरीका

5KG Chhotu Cylinder Details

1. 5KG Chhotu Cylinder से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर 5KG Chhotu Cylinder लिखकर सर्च करना होगा।

2. अब Bharat Gas के ऑप्शन पर क्लिक करें।

3. यहां आपको 5 किलो छोटू सिलेंडर से जुड़ी सभी जानकारियां मिल जाएंगी।

4. खास बात यह है कि आपको बिना बुक कराए 5 किलो का गैस सिलेंडर मिल जाएगा आपको बस इसे लेने के लिए अपने साथ पहचान पत्र लेकर लाना होगा।

Home Delivery

1. इसके अलावा, आप 1800-22-4344 नंबर पर फोन करके भी सिलेंडर को अपने घर पर मंगवा सकते हैं।

2. नंबर पर कॉल करें और अपने घर का एड्रेस लिखवा दें।

3. यह सुविधा सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक उपलब्ध है।

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4. ध्यान रहे होम डिलीवरी कराने वाले ग्राहकों को 25 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा।