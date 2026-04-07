LPG: पुराना फोन नंबर हो गया बंद, नहीं बुक कर पा रहे सिलेंडर, ऐसे अपडेट करें नया Number

How to change lpg gas connection mobile number: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण भारत में लोगों को LPG सिलेंडर की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कई खबरें आई, जिनमें दावा किया गया कि लोगों के कनेक्शन वाले फोन नंबर किसी कारणवश बंद हो गए, जिससे उन्हें सिलेंडर बुक करने में काफी परेशानी आई। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं और नंबर बंद होने की वजह से सिलेंडर बुक नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी परेशान न हो। हम आपको यहां आसान तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आप घर बैठे एलपीजी कनेक्शन वाले फोन नंबर को अपडेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे… और पढें: LPG किल्लत के बीच PNG Bill में आ रही गड़बड़ी? ऐसे घर बैठे फोन पर जनरेट करें सही बिल, आसान है तरीका

ऑफिशियल वेबसाइट से ऐसे करें फोन नंबर अपडेट

भारत सरकार की MyLPG.in वेबसाइट पर जाकर फोन नंबर को अपडेट किया जा सकता है। नीचे आसान स्टेप बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके आप घर बैठे नंबर अपडेट कर सकते हैं : और पढें: LPG Crisis: अभी तक डिलीवर नहीं हुआ आपका सिलेंडर? फोन पर ऐसे देखें सिलेंडर की Live Location, ट्रैक करना हुआ आसान

सबसे पहले सरकार की MyLPG.in साइट ओपन कर लीजिए।

अब स्क्रीन के राइट साइड में बने क्लिक हेयर बटन पर टैप कीजिए।

यहां अपनी गैस एजेंसी को चुनें।

इसके बाद आपकी स्क्रीन पर उस एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी।

अपनी ई-मेल आईडी एंटर करके लॉग-इन कीजिए।

फिर प्रोफाइल में जाएं।

आपको चेंज मोबाइल नंबर मिलेगा, उस पर टैप करिए।

नया नंबर डालें।

फिर ओटीपी दर्ज कीजिए।

इसके बाद आपका नंबर बदल जाएगा।

WhatsApp के जरिए भी बदल सकते हैं मोबाइल नंबर

आप वेबसाइट के जरिए फोन नंबर अपडेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप WhatsApp पर भी नंबर अपडेट कर सकते हैं :

Add Techlusive as a Preferred Source

अपने स्मार्टफोन में गैस एजेंसी का व्हाट्सएप नंबर सेव करें।

व्हाट्सएप ओपन करके उस नंबर को सर्च करें।

फिर Hi लिखकर मैसेज भेजें।

इसके बाद आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से अदर सर्विस का चयन कीजिए।

इतना करने के बाद आपको फोन नंबर बदलने का विकल्प मिलेगा, उसे सिलेक्ट करें।

अपना ननया नंबर दर्ज करें।

इतना करने के बाद आपका फोन नंबर अपडेट हो जाएगा।

ऐप्लिकेशन के माध्यम से कर सकते हैं फोन नंबर अपडेट ?

बता दें कि वेबसाइट और व्हाट्सएप के अलावा ऐप के जरिए भी मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले उस गैस एजेंसी का ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका सिलेंडर आपके घर आता है। फिर उस ऐप में लॉग-इन कीजिए। थोड़ा खोजने के बाद आपको अदर सर्विस या वन टच सॉल्यूशन नाम का विकल्प मिलेगा, जहां से आप फोन नंबर अपडेट कर पाएंगे।