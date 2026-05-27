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खुशखबरी! PNG लेने के बाद भी LPG कनेक्शन नहीं होगा बंद, Transfer Voucher से दोबारा कनेक्शन ऐसे करें अप्लाई

LPG New Rules PNG consumers will get transfer voucher for future restoration of LPG connection: खुशखबरी! PNG कनेक्शन लेने पर भी बंद नहीं होगा LPG कनेक्शन, जानें कैसे

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: May 27, 2026, 03:37 PM (IST)

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LPG से PNG में शिफ्ट होना

LPG सिलेंडर की किल्लत के बीच लोग एलपीजी कनेक्शन को छोड़कर PNG में शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आपने भी PNG में शिफ्ट करने के लिए अपना LPG कनेक्शन बंद कर दिया है, तो यह खबर आपके लिए ही है।

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LPG नियमों में बदलाव

सरकार ने हाल ही में एक बार फिर LPG नियमों में बदलाव किए हैं। इन बदलाव के तहत अब अगर आप PNG कनेक्शन पाने के लिए अपने LPG कनेक्शन का सरेंडर करते हैं, तो आपको एक खास Transfer Voucher प्राप्त होगा।

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Transfer वाउचर

LPG कनेक्शन सरेंडर करने वाले ग्राहकों को ट्रांसफर वाउचर प्राप्त होगा, जिसके बाद वो अपना वहीं पुराना LPG कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे।

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पुराना LPG कनेक्शन मिलेगा वापस

यदि आपके पास ट्रांसफर वाउचर नहीं है, तो आपको नए कनेक्शन के लिए दोबारा से अप्लाई करना पड़ सकता है। ट्रांसफर वाउचर वालों के साथ ऐसा नहीं होगा, वो बेहद ही आसानी से अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन पा सकेंगे।

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30 दिन में सरेंडर करना होगा LPG कनेक्शन

ट्रांसफर वाउचर पाने के लिए आपको PNG कनेक्शन पाने के 30 दिनों के अंदर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। इसके बाद आपको ट्रांसफर वाउचर प्राप्त होगा।

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ऐसे मिलेगा पुराना LPG कनेक्शन

LPG कनेक्शन वापस पाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी गैस एजेंसी के पास जाना होगा। इसके बाद गैस एजेंसी में अपना ट्रांसफर वाउचर जमा करा दें।

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डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें

यहां आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर व एड्रेस प्रूफ आदि देना होगा। जानकारी वेरिफाई होने के बाद आपका पुराना LPG कनेक्शन रिस्टोर हो जाएगा।

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LPG कनेक्शन Online सरेंडर कैसे करें

इसके लिए अपनी गैस एजेंसी के ऑफिशियल ऐप या फिर वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद लॉग-इन करें। अब आपको Online Services वाले सेक्शन में कनेक्शन सरेंडर करने का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में जानकर गैस कनेक्शन बंद करने की वजह डालें और कुछ जरूरी डिटेल्स भरनी होगी। जानकारी भरने के बाद आपको ट्रांसफर वाउचर प्राप्त होगा।