खुशखबरी! PNG लेने के बाद भी LPG कनेक्शन नहीं होगा बंद, Transfer Voucher से दोबारा कनेक्शन ऐसे करें अप्लाई

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LPG कनेक्शन Online सरेंडर कैसे करें

इसके लिए अपनी गैस एजेंसी के ऑफिशियल ऐप या फिर वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद लॉग-इन करें। अब आपको Online Services वाले सेक्शन में कनेक्शन सरेंडर करने का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में जानकर गैस कनेक्शन बंद करने की वजह डालें और कुछ जरूरी डिटेल्स भरनी होगी। जानकारी भरने के बाद आपको ट्रांसफर वाउचर प्राप्त होगा।