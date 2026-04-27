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Jio के इन प्लान से बढ़ी Airtel की टेंशन, 400 से कम में मिलेंगे जबरदस्त बेनेफिट्स

Jio के प्रीपेड प्लान्स की मार्केट में डिमांड बनी रहती है। इन प्लान में यूजर्स को सुपरफास्ट डेटा, अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग और रोजाना SMS जैसे फायदे मिलते हैं, जो उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। यही वजह है कि किफायती रेंज में कंपनी के प्लान से Bharti Airtel को कड़ी टक्कर मिलती है।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 27, 2026, 10:45 AM (IST)

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आज के डिजिटल युग में हर एक यूजर ऐसा प्लान रिचार्ज करना चाहता है, जिसमें हाई-स्पीड डेटा से लेकर ओटीटी तक का एक्सेस मिलें। इस ही मांग को ध्यान मं रखकर Jio ने 400 रुपये से कम में आने वाले कई प्रीपेड प्लान उतारे हैं, जिनके आने से टेलीकॉम बाजार में हलचल मचचल गई है और Bharti Airtel को जबरदस्त चुनौती मिली है। news और पढें: Airtel vs Jio: किस कंपनी का 899 रुपये का प्लान रहेगा आपके लिए बेस्ट? ये कंपनी देगी 20GB एक्स्ट्रा डेटा

हम आपको इस खबर में जियो के 400 रुपये से कम में आने वाले शानदार प्रीपेड प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें आपको डेटा के साथ-साथ फ्री कॉलिंग और एसएमएस जैसे अतिरिक्त फायदे मिलेंगे। news और पढें: Reliance Jio ने लॉन्च किया धमाकेदार प्लान, मिलेगा JioHotstar से लेकर Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन, जानिए कीमत और बेनिफिट्स

Jio का 349 रुपये वाला प्लान

जियो का यह वैल्यू-फॉर-मनी प्लान है, क्योंकि इसमें Google Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है, जिसकी कीमत 35,100 रुपये है। इसके अलावा, प्लान में रोज 2GB डेटा और 100 SMS मिल रहे हैं। इसमें असीमित कॉलिंग दी जा रही है। news और पढें: Jio का डेली 2GB डेटा वाला पॉपुलर प्लान, लंबी वैलिडिटी के साथ JioHotstar सब्सक्रिप्शन पाएं FREE

Jio Special Offer के तहत 3 महीने के लिए मुफ्त में JioHotstar का एक्सेस दिया जा रहा है। साथ ही, 50GB क्लाउड स्टोरेज भी मिल रही है। इसकी समय सीमा 28 दिन की है। यह कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है।

Jio का 329 रुपये वाला प्लान

रिलायंस जियो का यह 400 रुपये से कम में आने वाला बेस्ट प्लान है। इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए इस प्लान में रोज 1.5GB डेटा दिया जा रहा है। इसके साथ 100 SMS रोज मिल रहे हैं। दोस्तों और परिवार के लोगों से बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है।

अन्य बेनेफिट्स की बात करें, तो प्लान में JIOSAAVN PRO का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है। इसके साथ JioTv और JioAICloud का एक्सेस फ्री में दिया जा रहा है। हालांकि, इस प्लान में ओटीटी ऐप नहीं मिल रहा है। इसकी वैधता 28 दिन की है। इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिचार्ज किया जा सकता है।

Airtel के इन प्लान को मिलेगी टक्कर

Airtel

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349 रुपये वाला प्लान

सबसे पहले एयरटेल के 349 रुपये वाले प्लान की बात करें, तो इसमें जियो के प्लान में मिलने वाले डेटा की तुलना में कम डेटा दिया जा रहा है। इसमें सिर्फ 1.5 डेटा रोज मिल रहा है। इसमें जियो के प्लान की तरह अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। साथ ही, SMS की सुविधा मिल रही है।

इस रिचार्ज प्लान में सिर्फ Adobe Express Premium का एक्सेस दिया जा रहा है। इसमें ओटीटी की सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रही है। इसकी वैलिडिटी 28 दिन की है। इसे भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिचार्ज किया जा सकता है।

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355 रुपये वाला प्लान

एयरटेल के इस प्रीपेड प्लान की समय सीमा 30 दिन यानी 1 महीने की है। इसमें कुल 25GB डेटा दिया जा रहा है। दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। इसमें ऊपर वाले प्लान की तरह Adobe Express प्रीमियम का एक्सेस मुफ्त में मिल रहा है।