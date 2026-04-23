Jio कंपनी अपने ग्राहकों के लिए कई तरह के शानदार प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स लेकर आती है। आज हम आपको कंपनी के एक धुरंधर प्लान की जानकारी देने जा रहे हैं। यह प्लान यूजर्स को खूब सारा डेली डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग व SMS जैसे बेनेफिट्स का एक्सेस देने के साथ-साथ ग्राहकों के मनोरंजन का भी ख्याल रखते हैं। जियो के इस प्लान में कंपनी अपने ग्राहकों को OTT बेनेफिट भी देती है। खास बात यह है कि यह ओटीटी बेनेफिट 3 महीने तक के लिए उपलब्ध होता है। अगर आप जियो ग्राहक हैं और कंपनी के लॉन्ग-टर्म वैलिडिटी प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो का यह प्लान आपके लिए परफेक्ट च्वाइस हो सकता है। यहां जानें सभी डिटेल्स। और पढें: MI Vs CSK Live Streaming IPL 2026: टीवी और मोबाइल में आज का मैच कहां, कैसे देखें? जानिए पूरी डिटेल

Jio Rs 949 Plan

Jio कंपनी के इस प्लान की कीमत 949 रुपये है। यह प्लान यूजर्स को 84 दिन की वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। सिर्फ लंबी वैलिडिटी ही नहीं बल्कि इस प्लान के तहत यूजर्स को कई सारे बेनेफिट्स भी प्राप्त होंगे। और पढें: Top 5 Jio Recharge Plan: जियो के टॉप-5 रिचार्ज प्लान, कीमत 50 रुपये से कम

जियो का यह 949 रुपये वाला प्लान यूजर्स को डेली 2GB डेटा का एक्सेस देता है। यह 4G डेटा बेनेफिटस है। 84 दिन की वैलिडिटी के हिसाब से प्लान के तहत आपको कुल मिलाकर 168GB डेटा का एक्सेस मिलेगा। और पढें: 84 दिन चलने वाला धांसू प्लान, Netflix मिलेगा फ्री

डेटा के अलावा, प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है। इसके तहत आप लोकल व STD कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं।

OTT बेनेफिट्स

डेटा व कॉलिंग के अलावा, जियो का यह प्लान अपने ग्राहकों के मनोरंजन का भी ध्यान रखता है। इस प्लान के तहत कंपनी अपने यूजर्स को JIOHOTSTAR सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करती है। यह सब्सक्रिप्शन पूरे 3 महीने तक के लिए यूजर्स को प्राप्त होता है।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Jio के 949 प्लान में कितने दिन की वैलिडिटी मिलती है?

जियो के प्लान में यूजर्स को 84 दिन तक की वैलिडिटी प्रोवाइड की जाती है।

949 रुपये के प्लान में कौन-सा OTT फ्री मिलता है?

जियो के 949 रुपये के प्लान में JIOHOTSTAR सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है।

OTT बेनेफिट्स कब-तक रहेगा?

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इस प्लान के तहत मिलने वाला OTT बेनेफिट रिचार्ज से 84 दिन तक एक्टिव रहेगा।