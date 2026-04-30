Upcoming Smartphones in May in India: मई का महीना स्मार्टफोन लॉन्च के नाम रहने वाला है। जी हां, मई के महीने में कई स्मार्टफोन कंपनियां अपने प्रीमियम व मिड-रेंज स्मार्टफोन्स को भारतीय मार्केट में लेकर आने वाली है। इस लिस्ट में Vivo, OnePlus व HMD ब्रांड के फोन आदि शामिल है। वीवो कंपनी मई में अपने कैमरा फोकस स्मार्टफोन लेकर आने वाली है, जिसमें 1 नहीं बल्कि 2 फोन शामिल है। इसके अलावा, OnePlus भी Nord सीरीज का फोन लेकर आने की तैयारी में है। अगर आप अपने लिए नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे थे, तो आपको मई का इंतजार करना चाहिए। मई में एक नहीं कई फोन लॉन्च को तैयार हैं। यहां देखें पूरी लिस्ट। और पढें: प्रीमियम फीचर वाला Vivo V70 यहां हुआ 4000 रुपये सस्ता, न मिस करें लाजवाब ऑफर

Vivo X300 Ultra

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Vivo X300 Ultra स्मार्टफोन 6 मई को भारत में लॉन्च होने वाला हैं। कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट कुछ समय पहले ही रिवील की है। यह कंपनी का प्रीमियम फोन होने वाला है, जिसमें आपको 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। इसके साथ 200MP का पेरिस्कोप टेलीफो लेंस भी शामिल होगा। वहीं, तीसरा कैमरा 50MP का होगा। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 से लैस होगा। फोन की बैटरी 6600mAh की होगी, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।

Vivo X300 FE

Vivo X300 FE फोन भी 6 मई को भारत में दस्तक देने वाला है। यह फोन Zeiss कैमरा सेटअप से लैस होगा, जिसमें 50MP Sony IMX921 प्राइमरी कैमरा, 50MP Sony IMX882 टेलीफोटो सेंसर और 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर शामिल होगा। इस फोन में Snapdragon 8 Gen 5 चिप मिलेगी। वहीं, फोन की बैटरी 6500mAh की होगी।

OnePlus Nord CE 6

OnePlus Nord CE 6 फोन 7 मई को भारत में लॉन्च होगा, जिसे आप Amazon से खरीद सकेंगे। यह फोन 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ दस्तक देने वाला है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर से लैस होगा। फोन की बैटरी 8000mAh की होगी। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा व 32MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा।

OnePlus Nord CE 6 Lite

OnePlus Nord CE 6 Lite फोन भी 7 मई को लॉन्च होगा। इसे भी आप अमेजन से खरीद सकेंगे। इस फोन में 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 7400 Apex प्रोसेसर से लैस होने वाला है। फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मौजूद होगा, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा मौजूद है।

HMD Vibe 2 5G

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HMD Vibe 2 5G फोन को फ्लिपकार्ट से खरीद सकेंगे। इस फोन की लॉन्च डेट कंफर्म नहीं की गई है। हालांकि, रिवील हो चुका है कि यह फोन मई 2026 में दस्तक देगा।