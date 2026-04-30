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Jio-Airtel: 1000 से कम के सबसे बेस्ट वाई-फाई प्लान, 100Mbps की स्पीड के साथ 22 से ज्यादा OTT ऐप मिलेंगे Free

इंटरनेट की यूसेज बढ़ने के कारण लोगों ने घरों में Jio और Airtel के वाई-फाई लगवाना शुरू कर दिया है। इनमें यूजर्स को हाई-स्पीड डेटा और ओटीटी जैसे बेनेफिट्स मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि इन प्लान की कीमत 1000 रुपये से कम है।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 30, 2026, 09:25 AM (IST)

Airtel vs Jio
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Jio Airtel WIFI Plans: जियो और एयरटेल देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां हैं, जिनका यूजरबेस करोड़ों में है। दोनों के पास प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान की भरमार है। इनमें फ्री कॉलिंग के साथ डेली डेटा दिया जाता है। इसके साथ ब्रॉडबैंड प्लान की अच्छी रेंज है, जिन्हें वाई-फाई प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इनमें असीमित डेटा ही नहीं बल्कि फ्री वॉइस कॉलिंग और ओटीटी का एक्सेस मुफ्त में मिलता है। news और पढें: BSNL का धमाका: Rs 399 में दे रहा 3300GB डेटा, Jio प्लान पड़ा फीका

अगर आप जियो या एयरटेल में से किसी एक के ग्राहक हैं और अपने और अपनी फैमली के लिए अच्छा प्लान तलाश रहे हैं, तो हमारी यह खबर आपके बहुत काम आने वाली है। हम आपको यहां दोनों कंपनियों के कुछ वाई-फाई प्लान के बारे में बताएंगे, जिनकी कीमत 1000 रुपये से कम है। इनमें आपको 100Mbps तक की स्पीड से बेहिसाब डेटा मिलेगा। साथ ही, जियोहॉटस्टार और जी5 जैसे OTT ऐप मुफ्त में मिलेंगे। news और पढें: Airtel के दो धांसू प्लान, मिलेगा बेहिसाब डेटा

Jio का 599 रुपये वाला प्लान

जियो का यह बेस्ट ब्राॉडबैंड प्लान है। यह छोटी फैमली के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें 30Mbps की स्पीड से अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग ऑफर की जा रही है। इसमें 1000 से अधिक टीवी चैनल फ्री मिल रहे हैं। इसके साथ JioHotstar, Sony Liv, ZEE5, Sun NXT, Hoichoi, Discovery+, TimesPlay और Eros Now जैसे ओटीटी ऐप मुफ्त में दिए जा रहे हैं।

Jio का 899 रुपये वाला प्लान

जियो के इस प्लान का प्राइस 899 रुपये प्रति माह है। इसमें इंटरनेट यूज करने के लिए 100Mbps की स्पीड से असीमित डेटा दिया जा रहा है। दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिल रही है। इसमें भी ऊपर वाले प्लान की तरह 1000 से ज्यादा टीवी चैनल दिए जा रहे हैं। वहीं, मनोरंजन के लिए जियो हॉटस्टार, जी5 और सोनी लिव समेत 12 ओटीटी ऐप मुफ्त में मिल रहे हैं।

Airtel का 699 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह सबसे ज्यादा बिकने वाला वाई-फाई प्लान है। इस खास प्लान में इंटरनेट के लिए 40Mbps की स्पीड से अनलिमिटेड डेटा दिया जा रहा है। इसमें 22 से अधिक OTT ऐप फ्री मिल रहे हैं, जिनमें हॉटस्टार और जी5 जैसे पॉपुलर ऐप शामिल हैं। साथ में 350 से ज्यादा टीवी चैनल भी फ्री में दिए जा रहे हैं।

Airtel का 799 रुपये वाला प्लान

एयरटेल इस वाई-फाई प्लान में 100Mbps की स्पीड से अनलिमिटेड डेटा दे रहा है। एंटरटेनमेंट के लिए प्लान में 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप मिल रहे हैं। इसके अलावा, गूगल वन (Google One) और Adobe Express प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहा है। हालांकि, यह साफ नहीं किया गया है कि इसमें कॉलिंग की सुविधा मिलेगी या नहीं।

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कहां मिलेंगे ब्रॉडबैंड प्लान ?

जियो और एयरटेल के वाई-फाई प्लान की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट हैं। इन प्लान को इस प्लेटफॉर्म पर जाकर खरीदा जा सकता है। इसके अलावा, कंपनियों के आधिकारिक स्टोर पर जाकर भी प्लान को परचेज किया जा सकता है।