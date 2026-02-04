Vivo X300 सीरीज में आ रहा नया फोन, फोल्डेबल डिवाइस से भी उठ सकता है पर्दा!

Vivo ने पिछले साल Vivo X300 Series को लॉन्च किया था। इस लाइनअप के जरिए Vivo X300 और Vivo X300 Pro 5G को भारतीय बाजार में उतारा गया। अब कंपनी इस सीरीज का विस्तार कर नया डिवाइस जोड़ने की तैयारी कर रही है, जिसे GSMA IMEI डेटाबेस पर देखा गया है। इस लिस्टिंग से फोन के आने की पुष्टि हुई है, लेकिन नाम, लॉन्चिंग या फीचर से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली है। और पढें: Vivo X300 Max और X300 Ultra मार्च में हो सकता है लॉन्च, लीक में हुआ खुलासा

Vivo X300e से उठ सकता है पर्दा

GSMArena ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि Vivo के अपकमिंग फोन को GSMA IMEI प्लेटफॉर्म पर स्पॉट किया गया है। इससे अपकमिंग फोन की लॉन्चिंग का संकेत मिला है। इसे Vivo X300e माना जा रहा है। अगर यह जानकारी सही होती है, तो वीवो की सीरीज पहली बार ‘E’ वेरिएंट देखने को मिलेगा। इससे पहले कंपनी ने FE यानी फैन एडिशन मॉडल को ग्लोबल बाजार में उतारा था। और पढें: 50MP सेल्फी कैमरे वाले Vivo फोन पर 3000 का बंपर Discount, यहां मिल रहा छप्परफाड़ Offer

वीवो एक्स 300ई के अलावा डेटाबेस पर कंपनी के अपकमिंग फोल्डेबल फोन Vivo X Fold6 को भी देखा गया है। हालांकि, लिस्टिंग से इस डिवाइस की लॉन्चिंग या फीचर को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं, कंपनी ने भी अभी तक एक्स 300ई या फिर फोल्डेबल फोन की लॉन्चिंग को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है।

कब हो सकते हैं दोनों स्मार्टफोन लॉन्च ?

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि अपकमिंग वीवो एक्स 300ई और एक्स फोल्ड 6 को अप्रैल से जून 2026 के बीच लॉन्च किया जा सकता है, जहां इनका मुकाबला Samsung, OPPO और Xiaomi के फोन्स से होगा।

Vivo X200T की डिटेल

Vivo X200T को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन की कीमत 59,999 रुपये से शुरू होती है। इस फोन में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और रेजलूशन 2800×1260 पिक्सल है। इसमें Dimensity 9400+ ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Immortalis-G925 GPU मिलता है। यह Android 16 बेस्ड OriginOS 6 पर काम करता है।

फोटोग्राफी के लिए एक्स 200टी में 50MP का प्राइमरी, 50MP का अल्ट्रा-वाइड और 50MP का पेरीस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया है, जबकि सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा मिलता है। इसमें स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। इसको IP68 + IP69 की रेटिंग मिली है।

बेहतर फंक्शनिंग के लिए इस स्मार्टफोन में 6200mAh की बैटरी दी गई है। इसको 90 वॉट वायर और 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में 5G, 4जी, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट मिलता है। इसकी डायमेंशन 160.1×74.29×7.99mm और वजन 203 ग्राम है।