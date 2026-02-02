Vivo Y21 5G और Vivo Y11d फोन जल्द ही मार्केट में दस्तक दे सकते हैं। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट की मानें, तो ये फोन Malaysia SIRIM सर्टिफिकेशन पर स्पॉट किए गए हैं। इस लिस्टिंग के जरिए फोन के लॉन्च के संकेत मिलते हैं। लिस्टिंग के जरिए फोन के मॉडल नंबर्स की जानकारी मिली है। आपको बता दें, हाल ही में कंपनी Vivo Y31d को पेश किया है। यह फोन Snapdragon 6s 4G Gen 2 चिप के साथ आया है। फोन में 7200mAh की बैटरी मिलती है। आइए जानते हैं फोन से जुड़ी डिटेल्स।

Vivo Y21 5G, Vivo Y11d Listed on SIRIM Certification Site

टिप्सटर Anvin (@ZionsAnvin) ने Vivo Y21 5G और Vivo Y11d फोन की लिस्टिंग को स्पॉट किया है। इस पोस्ट में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि वीवो वाई21 5जी फोन मॉडल नंबर V2553 और Vivo Y11d फोन मॉडल नंबर V2555 के साथ स्पॉट किया गया है। सर्टिफिकेशन के जरिए कंफर्म हुआ है कि फोन की सेल मलेशिया में उपलब्ध होगी।

Vivo Y21 5G (V2553) and Y11d (V2555) bag SIRIM certification in Malaysia. Vivo’s Y-series branding has become very confusing now. #Vivo #VivoY21 #VivoY11d pic.twitter.com/J92AcLHzP9 — Anvin (@ZionsAnvin) February 2, 2026

Vivo Y31d Specs

Vivo Y31d फोन के फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 6.75 इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 6s 4G Gen 2 प्रोसेसर से लैस है। इस फोन में 6GB RAM व 256GB स्टोरेज मिलती है। साथ ही फोन OriginOS 6 बेस्ड Android 16 पर काम करता है।

Add Techlusive as a Preferred Source

Trending Now

फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50Mp का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी कैमरा मौजूद है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP68, IP69 और IP69+ रेटिंग मिलती है। फोन की बैटरी 7200mAh की है, जिसके साथ 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।