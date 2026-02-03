Vivo X300 Max और X300 Ultra मार्च में हो सकता है लॉन्च, लीक में हुआ खुलासा

Vivo अपने नए स्मार्टफोन Series X300 को और आगे बढ़ाने की तैयारी में है। भारत में दिसंबर 2025 में Vivo X300 और X300 Pro लॉन्च हुए थे और अब खबरें हैं कि कंपनी मार्च 2026 में दो नए मॉडल Vivo X300 Ultra और Vivo X300 Max लॉन्च कर सकती है। टिपस्टर्स की मानें तो ये दोनों फोन चीनी स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद पेश किए जाएंगे। हालांकि कंपनी ने अभी तक लॉन्च की आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन नेटवर्क सर्टिफिकेशन मिलने की वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इनका लॉन्च जल्द ही होने वाला है। और पढें: Xiaomi 17 Ultra: ग्लोबल लॉन्च से पहले कीमत, बैटरी और कलर ऑप्शन लीक

Vivo X300 Ultra और Max में क्या खासियत होगी

टिपस्टर Digital Chat Station के मुताबिक, Vivo X300 Ultra और X300 Max का लॉन्च मार्च के शुरुआती हफ्तों में हो सकता है। दोनों फोन्स के मॉडल नंबर V2547A और V2547DA के तहत नेटवर्क सर्टिफिकेशन मिल चुके हैं। इसके अलावा, Vivo X300 Ultra (V2548A) में BeiDou सैटेलाइट कनेक्टिविटी दी जा सकती है। इन स्मार्टफोन्स में N79 नेटवर्क सपोर्ट भी मिलने की संभावना है। यह संकेत है कि कंपनी अपने हाई-एंड मॉडल्स को 5G नेटवर्क के साथ पेश करने की तैयारी में है। और पढें: Samsung Galaxy S26 और S26+ के स्पेसिफिकेशंस लीक, जानें क्या खास होगा इस फ्लैगशिप फोन में?

Vivo X300 Ultra का डिस्प्ले और कैमरा कैसा होगा

रिपोर्ट्स के अनुसार Vivo X300 Ultra में 6.82-inch का 2K BOE LTPO डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और हाई-फ्रीक्वेंसी PWM डिमिंग को सपोर्ट करेगा। इसके कैमरे भी बेहद पावरफुल होंगे, पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप के तहत दो 200MP के प्राइमरी सेंसर और 50MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल सकता है। वहीं पावर के लिए यह फोन Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आएगा, जो 3nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। बैटरी की बात करें तो यह 7000mAh की बड़ी क्षमता से लैस हो सकता है। और पढें: Redmi Note 15 Pro Series भारत में लॉन्च, जानें कीमत, फीचर्स से लेकर प्रीबुकिंग ऑफर्स तक सब कुछ

इसी समय Oppo भी कर सकता है ये फोन लॉन्च

Vivo X300 Max और X300 Ultra की लॉन्चिंग से स्मार्टफोन मार्केट में नए कॉम्पिटीशन की उम्मीद है। इसी समय Oppo भी अपने नए मॉडल Oppo Find X9s Pro और Oppo Find X9 Ultra पेश करने की तैयारी कर रही है, जिनमें N79 नेटवर्क सपोर्ट मिलने की संभावना है।