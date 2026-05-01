Vivo X300 Pro हुआ 10000 रुपये सस्ता, 200MP कैमरा और 6510mAh बैटरी पर बंपर डील

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: May 01, 2026, 03:38 PM (IST)
Vivo X300 Pro के फीचर्स पर नजर डालें, तो इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.78 इंच का है। इसका रेजलूशन 1260 × 2800 पिक्सल है। यह फोन 1.1 mm ultra-thin symmetrical बेजल्स के साथ आता है।
Vivo X300 Pro फोन MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से लैस है। यह फोन Android 16-बेस्ड OriginOS 6 के पर काम करता है। कंपनी इसके साथ आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी प्रोवाइड करने वाली है।
Vivo X300 Pro में कंपनी ने ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में आपको 200MP का मेन कैमरा मिलेगा। इसमें 50MP का सेकेंडरी मौजूद है। वहीं, तीसरा कैमरा 50MP का है।
Vivo X300 Pro में 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिसके जरिए आप सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं।
Vivo X300 Pro फोन में 16GB RAM व 512GB स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं।
Vivo X300 Pro में 6510mAh की बैटरी दी गई है। इसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग स्पीड मिलती है।
Vivo X300 Pro फोन के 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 1,19,998 रुपये लिस्ट है। इसे आप 1,09,998 रुपये में खरीद सकेंगे।
Vivo X300 Pro के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information