Vivo X300 Pro हुआ 10000 रुपये सस्ता, 200MP कैमरा और 6510mAh बैटरी पर बंपर डील

200MP कैमरा वाले बेस्ट फोन, कीमत 40 हजार से कम

अगर आप 200MP कैमरे वाला फोन खरीदना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, तो यह खबर आपके काम आने वाली है। हम आपको यहां 40 हजार से कम में आने वाले बेस्ट फोन के बारे में बताएंगे, जो आपकी पहली पसंद बन सकते हैं।