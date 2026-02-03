50MP सेल्फी कैमरे वाले Vivo फोन पर 3000 का बंपर Discount, यहां मिल रहा छप्परफाड़ Offer

8 8

Vivo V50 5G Deals

SBI, YES, HSBC और KOTAK बैंक के क्रेडिट कार्ड से वीवो वी50 को खरीदने पर 3000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। यह छूट 512GB स्टोरेज वेरिएंट पर दी जा रही है, जबकि 2500 का ऑफ 128GB व 256GB मॉडल पर मिल रहा है। इसके अलावा, हैंडसेट पर 1,789 रुपये तक की EMI दी जा रही है।