50MP सेल्फी कैमरे वाले Vivo फोन पर 3000 का बंपर Discount, यहां मिल रहा छप्परफाड़ Offer

50MP selfie camera Vivo V50 5G gets 3000 discount croma offer price specification features: वीवो वी50 पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Feb 03, 2026, 01:57 PM (IST)

Vivo V50 5G Basic

Vivo V50 5G स्मार्टफोन को तीन शानदार कलर Titanium Grey, Starry Night और Rose Red में पेश किया गया है। इस फोन को IP68-IP69 रेटिंग दी गई है। यह मोबाइल फोन Android 15 पर आधारित Funtouch OS 15 पर काम करता है।

Vivo V50 5G Platform

Vivo V50 में फास्ट प्रोसेसिंग के लिए क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। इसकी क्लॉक स्पीड 1 × 2.63 GHz + 3 × 2.4 GHz + 4 × 1.8 GHz है। इसमें 12GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज मिलती है।

Vivo V50 5G Display

Vivo V50 में 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2392 × 1080 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120Hz और लोकल पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। इसकी स्क्रीन की पिक्सल डेंसिटी 387 PPI है। इसमें फेस अनलॉक फीचर मिलता है।

Vivo V50 5G Camera

Vivo का यह स्मार्टफोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें OIS सपोर्ट करने वाला 50MP का मेन और 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। इसके कैमरे से एचडी वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

Vivo V50 5G Front Camera

वीडियो कॉलिंग के लिए वीवो वी50 के फ्रंट में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें फोटो, पोट्रेट, नाइट, वीडियो, माइक्रो मूवी, टाइम-लैप्स, सुपरमून, प्रो, स्नैपशॉट और डुअल व्यू जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Vivo V50 5G Other Specs

तगड़ी कनेक्टिविटी के लिए Vivo V50 में ब्लूटूथ 5.4, यूएसबी टाईप-सी पोर्ट, जीपीएस, सिम कार्ड स्लॉट और वाईफाई जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। हालांकि, इस डिवाइस में FM और NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है।

Vivo V50 5G Price

वीवो वी50 स्मार्टफोन क्रोमा पर लिस्ट है। इस स्मार्टफोन के 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 29,999 रुपये है। इस डिवाइस का 8GB+256GB स्टोरेज 33,999 रुपये में मिल रहा है। इसके 12GB+512GB स्टोरेज का दाम 37,999 रुपये रखा गया है।

Vivo V50 5G Deals

SBI, YES, HSBC और KOTAK बैंक के क्रेडिट कार्ड से वीवो वी50 को खरीदने पर 3000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। यह छूट 512GB स्टोरेज वेरिएंट पर दी जा रही है, जबकि 2500 का ऑफ 128GB व 256GB मॉडल पर मिल रहा है। इसके अलावा, हैंडसेट पर 1,789 रुपये तक की EMI दी जा रही है।