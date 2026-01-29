Realme P4 Power: आ गया भारत का पहला 10,001mAh बैटरी वाला फोन, जानें कीमत

Realme P4 Power Launched in India: स्मार्टफोन कंपनी रियलमी ने शाओमी, वीवो और सैमसंग जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर देने के लिए P-सीरीज के नए फोन रियलमी पी4 पावर को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। यह भारत का पहला डिवाइस है, जो 10,001mAh की बैटरी के साथ आता है। इसको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसमें HDR 10+ वाली 4D Curve+ HyperGlow स्क्रीन दी गई है। इसके अलावा, फोन में Dimensity 7400 प्रोसेसर और 256 जीबी तक की स्टोरेज भी दी गई है। और पढें: 10001mAh बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग और 50MP कैमरा के साथ Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

Realme P4 Power Specifications

रियलमी पी4 पावर Realme UI 7.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जो Android 16 पर आधारित है। इस स्मार्टफोन में 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 1.5के, पीक ब्राइटनेस 6500 निट्स और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसको HDR 10+ भी मिला है। इसके साथ सुरक्षा के लिए फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और पढें: Realme Buds Clip: क्लिप की तरह कान में हो जाएंगे फिट, जानें कीमत और खूबियां

स्मूथ फंक्शनिंग व परफॉर्मेंस के लिए पी4 पावर में MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट दी गई है। साथ में 12GB जीबी रैम और 256 जीबी तक स्टोरेज मिलती है। फोटोग्राफी के लिए हैंडसेट में 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसके जरिए 4के वीडियो शूट की जा सकती है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 16MP का कैमरा दिया गया है।

जंबो बैटरी

रियलमी के इस स्मार्टफोन को 10,001mAh की तगड़ी बैटरी के साथ लाया गया है। इसको 80 वॉट वायर और 27 वॉट रिवर्स फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी सिंगल चार्ज में 32.5 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम देती है। स्टैंडबाय मोड में 932.6 घंटे का बैकअप मिलता है।

कनेक्टिविटी

इस स्मार्टफोन में सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।

कितनी है लेटेस्ट फोन की कीमत ?

रियलमी पी4 पावर को 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल में उतारा गया है। इस वेरिएंट की कीमत 23,999 रुपये है। इसके 8GB+256GB और 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत क्रमश: 25,999 रुपये व 28,999 रुपये रखी गई है। यह ग्राहकों के लिए TransSilver, TransOrange और TransBlue कलर में अवेलेबल है। इसकी बिक्री ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर 5 फरवरी 2026 से लाइव होगी।

Realme 16 Pro 5G की डिटेल

रियलमी पी4 पावर से पहले कंपनी ने Realme 16 Pro 5G को इस महीने की शुरुआत में लॉन्च किया था। इस डिवाइस की कीमत 31,999 रुपये से शुरू होती है। फीचर्स पर नजर डालें, तो स्मार्टफोन में 6.8 इंच का OLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसमें MediaTek Dimensity 7300 Max प्रोसेसर और 256GB की स्टोरेज दी गई है।

फोटो क्लिक करने के लिए 16 प्रो में 200MP का मेन और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। सेल्फी के लिए हैंडसेट के फ्रंट में 50MP का कैमरा मिलता है। इसके अलावा, मोबाइल फोन में 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 80 वॉट फास्ट चार्जिंग से लैस है।