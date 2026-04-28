OPPO Find X9 पर 13000 की छूट, Vivo-Samsung फोन्स पर भी मिल रहा फाडू डिस्काउंट, चेक करें गजब ऑफर

आपका स्मार्टफोन पुराना हो गया है और अब फ्लैगशिप रेंज का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, जिनमें आपको दमदार प्रोसेसर, एचडी स्क्रीन से लेकर पावरफुल कैमरा मिले, तो अभी Vivo और Samsung जैसे ब्रांड के प्रीमियम फोन्स को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट (Flipkart) से किफायती दाम में खरीदने का गोल्डन चांस है, क्योंकि इन फोन पर 13 हजार तक की बंपर छूट दी जा रही है। इसके साथ डिवाइस पर बिना इंटरेस्ट चार्ज वाली ईएमआई और तगड़ा एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है। और पढें: OPPO के फ्लैगशिप फोन पर मिल रहा 5000 का Bumper Discount, दोबारा नहीं मिलेगा सस्ते में खरीदने का मौका

Vivo X300

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वीवो एक्स 300 कंपनी का प्रीमियम एवं फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। इस डिवाइस में 6.31 इंच का एचडी डिस्प्ले है। इसमें फोटोग्राफी के लिए 200MP का कैमरा मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का कैमरा दिया गया है। इसके साथ Dimensity 9500 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और फास्ट चार्जिंग से लैस 6040mAh की बैटरी मिलती है। इसकी कीमत 75,999 रुपये है। फ्लिपकार्ट से खरीदने पर 7500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट और 3425 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इस पर ईएमआई भी दी जा रही है।

Samsung Galaxy S26+ 5G

सैमसंग गैलेक्सी एस26 प्लस 5जी इस वक्त फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 1,19,999 रुपये है। इस पर 13000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें 9000 रुपये की छूट व 4000 रुपये का कैशबैक शामिल है। इस पर एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट EMI दी जा रही है। फीचर्स पर नजर डालें, तो स्मार्टफोन में 6.7 इंच का Infinity-O Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Glass Victus 2 लगाया गया है। इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप, 512 जीबी तक स्टोरेज और 4900mAh बैटरी दी गई है। इसे 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है।

OPPO Find X9

ओप्पो फाइंड एक्स 9 में 6.59 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2760 × 1256 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इस फोन में Dimensity 9500 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Mali-G1 Ultra MC12 GPU दिया गया है। फोटो और सेल्फी के लिए स्मार्टफोन में क्रमश: 50MP का बैक व 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 7025mAh की है। इसे 80 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। यह फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इसका प्राइस 74,999 रुपये है। इस पर 5500 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही, 9 महीने के लिए 7723 रुपये की नो-कॉस्ट ईएमआई दी जा रही है। इस पर 60 हजार से अधिक का एक्सचेंज ऑफर भी है।

Realme GT 8 Pro

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रियलमी जीटी 8 प्रो 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप दी गई है। इसका डिस्प्ले 6.79 इंच का है। इसमें वीडियो और फोटो के लिए 200MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसकी बैटरी 7000mAh की है। यह फ्लिपकार्ट पर 72,999 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। इस पर 6500 रुपये का ऑफ मिल रहा है। इसमें 3000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट और 3500 रुपये का कैशबैक शामिल है।