Realme 16 Pro+ 5G पर 4000 का तगड़ा डिस्काउंट, सस्ते में मिलेगा 200MP कैमरे वाला फाडू फोन

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jan 21, 2026, 01:29 PM (IST)
Realme 16 Pro+ में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 200MP का वाइड एंगल, 8MP का अल्ट्रा-वाइड और 50MP का टेलीफोटो लेंस मौजूद है। इसके कैमरे से 4K वीडियो शूट की जा सकती है।
रियलमी के Realme 16 Pro+ फोन में 6.8 इंच का FHD+ डिस्प्ले है। इसका 1280 × 2800 रेलजूशन, रिफ्रेश रेट 144Hz और पिक्सल डेंसिटी 453 PPI है। इस पर सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i लगाया गया है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए Realme 16 Pro+ में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसमें ऑटो-फोकस नहीं मिलता है। इसके अलावा, हैंडसेट में फोटो, वीडियो, पोट्रेट, नाइट, पैनो और स्लो-मोशन जैसे कैमरा फीचर मिलते हैं।
बेहतर वर्किंग के लिए Realme 16 Pro+ स्मार्टफोन में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलता है। इस फोन में Adreno 722@ जीपीयू दिया गया है। इसके अलावा, हैंडसेट में 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज मिलती है।
रियलमी 16 प्रो प्लस में लंबी वर्किंग के लिए 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। इसको 80W अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।
रियलमी 16प्रो प्लस realme UI 7.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस डिवाइस में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इसके साथ हैंडसेट में Proximity, Ambient light और Color temperature जैसे सेंसर मिलते हैं।
Realme 16 Pro+ 5G फोन इस वक्त Flipkart पर लिस्ट है। इस डिवाइस के 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 41,999 रुपये है। इसे पिंक, गोल्ड और पर्पल कलर में खरीदा जा सकता है।
Realme 16 Pro+ स्मार्टफोन पर 4000 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। इस हैंडसेट पर 2,017 रुपये पर मंथ की ईएमआई दी जा रही है। फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी है।
