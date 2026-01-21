comscore
ENG
  • Home
  • Photo Gallery
  • Realme 16 Pro Plus 5g 200mp Camera Phone Get 4000 Discount On Flipkart Discount Price Specification

Realme 16 Pro+ 5G पर 4000 का तगड़ा डिस्काउंट, सस्ते में मिलेगा 200MP कैमरे वाला फाडू फोन

Realme 16 Pro plus 5G 200mp camera phone get 4000 discount on flipkart discount price specification: रियलमी 16 प्रो प्लस पर भारी छूट दी जा रही है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jan 21, 2026, 01:29 PM (IST)

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
Realme 16 Pro+ 5Gzoom icon
18

Realme 16 Pro+ 5G Camera

Realme 16 Pro+ में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 200MP का वाइड एंगल, 8MP का अल्ट्रा-वाइड और 50MP का टेलीफोटो लेंस मौजूद है। इसके कैमरे से 4K वीडियो शूट की जा सकती है।

Realme 16 Pro+ 5G (5)zoom icon
28

Realme 16 Pro+ 5G Display

रियलमी के Realme 16 Pro+ फोन में 6.8 इंच का FHD+ डिस्प्ले है। इसका 1280 × 2800 रेलजूशन, रिफ्रेश रेट 144Hz और पिक्सल डेंसिटी 453 PPI है। इस पर सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i लगाया गया है।

Realme 16 Pro+ 5G (3)zoom icon
38

Realme 16 Pro+ 5G Selfie Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए Realme 16 Pro+ में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसमें ऑटो-फोकस नहीं मिलता है। इसके अलावा, हैंडसेट में फोटो, वीडियो, पोट्रेट, नाइट, पैनो और स्लो-मोशन जैसे कैमरा फीचर मिलते हैं।

Realme 16 Pro+ 5G (2)zoom icon
48

Realme 16 Pro+ 5G Processor

बेहतर वर्किंग के लिए Realme 16 Pro+ स्मार्टफोन में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलता है। इस फोन में Adreno 722@ जीपीयू दिया गया है। इसके अलावा, हैंडसेट में 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज मिलती है।

Trending Now

Realme 16 Pro+ 5G (1)zoom icon
58

Realme 16 Pro+ 5G Battery

रियलमी 16 प्रो प्लस में लंबी वर्किंग के लिए 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। इसको 80W अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।

Realme 16 Pro+ 5G (7)zoom icon
68

Realme 16 Pro+ 5G Other Specs

रियलमी 16प्रो प्लस realme UI 7.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस डिवाइस में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इसके साथ हैंडसेट में Proximity, Ambient light और Color temperature जैसे सेंसर मिलते हैं।

Realme 16 Pro+ 5G (4)zoom icon
78

Realme 16 Pro+ 5G Price in India

Realme 16 Pro+ 5G फोन इस वक्त Flipkart पर लिस्ट है। इस डिवाइस के 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 41,999 रुपये है। इसे पिंक, गोल्ड और पर्पल कलर में खरीदा जा सकता है।

Realme 16 Pro+ 5G (6)zoom icon
88

Realme 16 Pro+ 5G Offers

Realme 16 Pro+ स्मार्टफोन पर 4000 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। इस हैंडसेट पर 2,017 रुपये पर मंथ की ईएमआई दी जा रही है। फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी है।