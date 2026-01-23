Realme Note 80 जल्द हो सकता है लॉन्च, SIRIM सर्टिफिकेशन से नाम आया सामने, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Realme लगातार अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को बढ़ा रहा है, हाल ही में कंपनी ने भारत में Realme 16 Pro और Realme 16 Pro+ स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं और इसी महीने Realme P4 Power 5G के आने की भी पुष्टि हो चुकी है। अब इसी बीच Realme के एक नए बजट स्मार्टफोन का नाम सामने आया है, जो Realme Note 80 हो सकता है। कंपनी ने अभी इस फोन को आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया है लेकिन सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर मिली जानकारी से साफ संकेत मिल रहे हैं कि यह फोन जल्द ही बाजार में दस्तक दे सकता है, खासतौर पर यह फोन एंट्री-लेवल सेगमेंट में Realme की पकड़ और मजबूत कर सकता है। और पढें: Realme Note सीरीज की लॉन्चिंग कंफर्म, टीजर हुआ रिलीज

SIRIM सर्टिफिकेशन से Realme Note 80 के नाम का हुआ खुलासा?

Xpertpick की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Realme का एक स्मार्टफोन मॉडल नंबर RMX5388 हाल ही में मलेशिया की SIRIM सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है। इस लिस्टिंग में फोन का मार्केटिंग नाम Realme Note 80 बताया गया है। इससे यह लगभग कन्फर्म हो जाता है कि कंपनी अपने Note Series में एक नया स्मार्टफोन जोड़ने की तैयारी कर रही है। इससे पहले यही मॉडल यूरोप की EEC और इंडोनेशिया की TKDN सर्टिफिकेशन साइट पर भी नजर आया था लेकिन तब इसके नाम का खुलासा नहीं हुआ था। SIRIM लिस्टिंग से यह भी संकेत मिलता है कि Realme Note 80 सबसे पहले साउथ-ईस्ट एशियाई बाजारों में लॉन्च हो सकता है।

Realme Note 80 के फीचर्स क्या हो सकते है?

हालांकि SIRIM सर्टिफिकेशन में फोन के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, Element Materials Technology की एक लिस्टिंग से पता चलता है कि Realme Note 80 में 15W चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है, फिलहाल प्रोसेसर, डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी से जुड़ी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन Realme के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो यह फोन बेसिक यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा सकता है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक किफायती स्मार्टफोन तलाश रहे हैं।

Realme Note 70 के फीचर्स?

अगर पिछले साल लॉन्च हुए Realme Note 70 की बात करें तो उसमें 6300mAh की बड़ी बैटरी, 15W चार्जिंग सपोर्ट और 7.94mm स्लिम डिजाइन दिया गया था। फोन में Unisoc T7250 प्रोसेसर, 6GB तक रैम, 128GB स्टोरेज और 6.74-inch का 90Hz HD+ डिस्प्ले मौजूद था। इसके अलावा 13MP का रियर कैमरा, 5MP का फ्रंट कैमरा, IP54 रेटिंग और MIL-STD-810H शॉक रेजिस्टेंस जैसे फीचर्स भी मिले थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि Realme Note 80 भी इसी तरह के फीचर्स के साथ लॉन्च हो सकता है।