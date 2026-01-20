7000mAh बैटरी वाले Realme 15T 5G पर कम दाम में घर लाने का मौका, मिल रही बंपर छूट

Lava लावा दो स्क्रीन वाला धांसू फोन, जानें कीमत

Lava ने लंबे समय से खबरों में बने Lava Blaze Duo 3 को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन दो स्क्रीन के साथ आता है। इसमें Dimensity 7060 चिपसेट, 50MP कैमरा और 5000mAh की बैटरी मिलती है। इसकी कीमत 17,000 रुपये से कम है।