7000mAh बैटरी वाले Realme 15T 5G पर कम दाम में घर लाने का मौका, मिल रही बंपर छूट

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jan 20, 2026, 03:09 PM (IST)
Realme 15T में MediaTek Dimensity 6400 Max 5G प्रोसेसर दिया गया है। इस चिप के साथ Arm Mali G57 MC2 जीपीयू मिलता है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 256GB है। इसके साथ हैंडसेट में 12GB तक रैम दी गई है।
कंपनी Realme 15T 5G फोन को 6.57 इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ लेकर आई है। इसकी पीक ब्राइटनेस 4000 निट्स, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और रेजलूशन 1080*2372 पिक्सल है। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 93 प्रतिशत है।
Realme 15T में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का AI लेंस मिलता है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसकी फोकल लेंथ 27mm है। इसके साथ 2MP का ब्लैक एंड व्हाइट पोट्रेट लेंस भी दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.4 है।
वीडियो कॉलिंग के लिए Realme 15T 5G में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसका फील्ड ऑफ व्यू 86.7 डिग्री है। इसमें फोटो, वीडियो, पोट्रेट, नाइट, पैनोरामा और टाइम लैप्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।
Realme 15T को 7000mAh की बड़ी बैटरी के साथ लाया गया है। इसको 60W फास्ट चार्जिंग मिली है। इसको 80W की पावर वाले एडेप्टर से चार्ज किया जा सकता है। इसमें Proximity, Ambient light और E-compass जैसे सेंसर मिलते हैं।
Realme 15T में 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, ब्लूटूथ, वाईफाई, जीपीएस और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसी कनेक्टिविटी दी गई है। इसकी लेंथ 158.36mm, चौड़ाई 75.19mm और डेप्थ 7.79mm है। इसका वजन 181 ग्राम है।
Realme 15T पॉपुलर स्टोर विजय सेल्स की ऑफिशियल साइट पर लिस्ट है। इस फोन के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज 24,999 रुपये और 12GB+256GB स्टोरेज 26,999 रुपये में मिल रहा है।
AXIS बैंक के क्रेडिट कार्ड से Realme 15T 5G स्मार्टफोन को खरीदने पर 2000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस मोबाइल फोन पर 1,126 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है।
