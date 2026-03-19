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Realme का नया स्मार्टफोन जल्द देगा बाजार में दस्तक, लॉन्च से पहले यहां हुआ लिस्ट

Realme C100i स्मार्टफोन को NBTC सर्टिफिकेशन साइट पर स्पॉट किया गया है। इससे फोन की लॉन्चिंग का संकेत मिल रहा है। इससे डिवाइस की कनेक्टिविटी की जानकारी मिली है।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 19, 2026, 09:30 AM (IST)

Realme C85 5G (8)
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Realme का नया स्मार्टफोन जल्द ग्लोबल मार्केट में एंट्री लेने वाला है। इस स्मार्टफोन को थाईलैंड की NBTC सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया है, जहां से इस डिवाइस के मॉडल नंबर का पता चला है। इसकी कनेक्टिविटी भी रिवील हुई है। इसका नाम Realme C100i रखा जा सकता है। इससे पहले Realme C100 5G के बारे में जानकारी मिली थी। इससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स सामने आई, जिनसे संभावित फीचर्स का पता चला। news और पढें: Tabs Under 20000 on Amazon: 20 हजार से कम में आने वाले बेस्ट टैब्स, बड़ी स्क्रीन के साथ मिलेगी जंबो बैटरी

Realme C100i

गैजेट्स 360 ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि Realme C100i को NBTC पर देखा गया है। लिस्टिंग की मानें, तो अपकमिंग स्मार्टफोन का मॉडल नंबर RMX5377 है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए 5जी की जगह 4G LTE दिया जा सकता है। इसके अलावा, लिस्टिंग से किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है। news और पढें: Realme Narzo 80 Pro 5G को 703 रुपये की EMI पर लाएं घर, फोन में मिलेगी 6000mAh की बैटरी

एनबीटीसी से पहले अपकमिंग फोन को इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की अमेजन साइट पर स्पॉट किया गया था। यहां की लिस्टिंग से पता चला कि फोन में 6.8 इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसे 4GB+64GB और 4GB+128GB स्टोरेज ऑप्शन में उतारा जा सकता है। यह ग्राहकों के लिए ब्लैक और ब्लू कलर में अवेलेबल होगा।

पुरानी रिपोर्ट्स में कहा गया कि अपकमिंग फोन में 6000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। सेल्फी के लिए 5एमपी का कैमरा दिया जा सकता है। इसके साथ सिंगल स्पीकर, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और एंड्रॉइड 16 मिल सकता है।

कब होगा लॉन्च ?

रियलमी ने सी-सीरीज के इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग या कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स में कहा जा रहा है कि इस फोन को अप्रैल के अंत में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत बजट में रखी जा सकती है।

Realme C100 5G

Realme C100i के अलावा Realme C100 5G को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। लीक्स और रिपोर्ट्स में कहा गया कि अपकमिंग फोन में 6.8 इंच का एचडी प्लस LCD डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज होगा। इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 4 जीबी रैम और 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज मिल सकती है।

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फोटोग्राफी के लिए इस फोन में 50एमपी का बैक और 5एमपी का प्रंट कैमरा दिया जा सकता है। इसकी बैटरी 7000एमएएच की होगी। इसमें माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट के साथ-साथ फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल-बैंड वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए जा सकते हैं।