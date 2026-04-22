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Apple ला रहा 200MP कैमरे वाला iPhone! Samsung-Oppo-Vivo के छूटेंगे पसीने

Apple कंपनी को लेकर कहा जा रहा है कि इन दिनों कंपनी 200MP कैमरे को टेस्ट कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले iPhone में ग्राहकों को 200MP कैमरा मिल सकता है। यहां जानें डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Apr 22, 2026, 01:23 PM (IST)

photo icon Apple iPhone 18 Pro Leak

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Apple स्मार्टफोन इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा नाम है। हालांकि, पिछले कई सालों से देखा गया है कि कंपनी अपने iPhones में मेजर अपग्रेड्स पेश नहीं करती है। जल्द ही कंपनी मार्केट में अपने नेक्स्ट जनरेशन iPhone 18 सीरीज लेकर आने वाली है। इसी बीच एप्पल को लेकर एक नई खबर सामने आई है। लीक की मानें, तो कंपनी इन दिनों 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा की टेस्टिंग कर रही है। माना जा रहा है कि अब कंपनी अपने आने वाले iPhone डिवाइस में 200MP का कैमरा पेश करने वाली है। यदि यह खबर सच साबित होती है कि Samsung, Vivo, OPPO जैसे ब्रांड्स के पसीने छुटने वाले हैं। यहां जानें डिटेल्स। news और पढें: कौन हैं John Ternus? जो Tim Cook के बाद बनेंगे Apple के नए CEO

Apple 200MP Camera Testing

टिप्सटर Digital Chat Station ने चीनी माइक्रोब्लॉगिंग साइट Weibo के जरिए जानकारी दी है कि Apple कंपनी इन दिनों 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस को टेस्ट कर रही है। इससे माना जा सकता है कि कंपनी अपने अपकमिंग iPhone में हाई-रेजलूशन कैमरा पेश कर सकती है, जिसमें आपको पहले से ज्यादा मेगापिक्सल मिलने वाले हैं। हालांकि, यह अपग्रेड iPhone 18 सीरीज में तो इस साल पेश नहीं किया जाने वाला। news और पढें: Apple में ऐतिहासिक बदलाव, Tim Cook ने छोड़ा CEO का पद, अब John Ternus संभालेंगे कमान

टिप्सटर के मुताबिक, iPhone में 200MP टेलीफोटो कैमरा साल 2028 तक तो पेश नहीं किया जाने वाला। आपको बता दें, अभी तक कंपनी ने अपने आईफोन में 48MP का सबसे बड़ा मेगापिक्सल सेंसर पेश किया है। iPhone 17 Pro मॉडल्स में कंपनी ने 48MP सेंसर पेश किए थे। news और पढें: Apple WWDC 2026: क्या Siri में आने वाला है सबसे बड़ा AI अपडेट?

Apple से पहले अन्य एंड्रॉइड स्मार्टफोन कंपनियां जैसे Samsung, OPPO, Vivo आदि अपने स्मार्टफोन्स में 200MP का कैमरा पेश कर चुकी हैं। सैमसंग कंपनी Samsung Galaxy S24 Ultra से Galaxy S26 Ultra तक के सभी अल्ट्रा मॉडल्स में 200MP का कैमरा लेकर आ चुकी है। वहीं, Vivo X सीरीज के फोन में भी आपको 200MP टेलीफोटो कैमरा मिलता है।

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iPhone 17 Pro Max

Apple का अभी तक का सबसे प्रीमियम डिवाइस iPhone 17 Pro Max है, जिसे पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया गया था। इस फोन में कंपनी ने 48MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ पेश किया है। वहीं, 48MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा व 48MP का टेलीफोटो सेंसर इस सेटअप का हिस्सा है। iPhone 18 Pro Max को लेकर कहा जा रहा है कि कंपनी इस साल भी पहले जैसा ही कैमरा सेटअप पेश कर सकती है।