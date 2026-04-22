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WhatsApp में जल्द ब्लॉक किए जा सकेंगे बिजनेस मैसेज, आ रहा नया फीचर

WhatsApp में जल्द नया फीचर आने वाला है। इस सुविधा की मदद से बिजनेस मैसेज पर रोक लगाई जा सकेगी। माना जा रहा है कि इससे प्लेटफॉर्म पर स्पैम मैसेज की संख्या कम होगी और यूजर्स को पर्सनालाइज एक्सपीरियंस मिलेगा।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 22, 2026, 09:17 AM (IST)

WhatsApp

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WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए जल्द नया फीचर लेकर आने वाला है, जिसका इस्तेमाल करके बिजनेस अकाउंट से आने वाले मैसेज पर रोक लगाई जा सकेगी। इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य बिजनेस चैट्स को ऑर्गेनाइज करने के साथ स्पैम मैसेज पर रोक लगाना है। इससे यूजर्स को चैट विंडो में केवल पर्सनल चैट्स ही दिखाई देंगी। इसके आने से यूजर्स का मैसेजिंग अनुभव भी बेहतर होगा। news और पढें: WhatsApp Plus सब्सक्रिप्शन इन यूजर्स के लिए रोलआउट! हर महीने देने होंगे इतने रुपये

WhatsApp Feature

Wabetainfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल प्ले-स्टोर पर मौजूद WhatsApp के Android 2.26.16.1 बीटा अपडेट से ‘स्टॉप बिजनेस इंटरऐक्शन’ फीचर का पता चला है। यह फीचर अभी डेवलपमेंट जोन में है। इसके आने से बिजनेस मैसेज को रोका जा सकेगा, जिससे प्लेटफॉर्म पर स्पैम मैसेज कम होंगे और यूजर्स को पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। news और पढें: WhatsApp जल्द ला सकता है ये कमाल का फीचर, स्पैम मैसेज से मिलेगा छुटकारा

ट्वीट में लगे स्क्रीनशॉट को देखने से पता चलता है कि व्हाट्सएप ने बिजनेस अकाउंट से आने वाले मैसेज पर रोक लगाने वाले फीचर पर काम शुरू कर दिया है। यह टूल बिजनेस अकाउंट की चैट विंडो में मौजूद है, जहां से यूजर्स बिजनेस मैसेज को 24 घंटे, 1 हफ्ते और हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकते हैं।

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि सिर्फ बिजनेस मैसेज ब्लॉक ही नहीं यूजर्स अकाउंट ब्लॉक करने का कारण भी चुन पाएंगे। हालांकि, इसके लिए अतिरिक्त स्टेप को फॉलो करना होगा। इसके अलावा, शॉर्टकट्स भी दिए जाएंगे, जिससे बिजनेस चैट्स को आसानी से मैनेज किया जा सकेगा।

यूजर्स को पहला स्टॉप शॉर्टकट मिल सकता है। इसकी मदद से बिजनेस मैसेज को रोका जा सकेगा। इसके साथ बिजनेस प्रोफाइल देखने की सुविधा मिलेगी, जिससे उस अकाउंट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इन सब से अकाउंट व मैसेज को मैनेज करना आसान होगा और अनुभव भी बेहतर होगा।

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फीचर पर चल रहा काम

व्हाट्सएप का बिजनेस मैसेज पर रोक लगाने वाला फीचर अभी डेवलपमेंट में है। इस सुविधा पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि इसे आने वाले महीनों में स्टेबल एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद टूल को iPhone यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा।