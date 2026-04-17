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Realme C81 Leak: लॉन्च से पहले स्टोरेज आई सामने, कलर ऑप्शन भी हुए लीक

Realme का नया स्मार्टफोन Realme C81 आने वाला है। इस फोन को बजट सेगमेंट में पेश किया जा सकता है। इसमें एचडी डिस्प्ले और एंड्रॉइड 15 जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 17, 2026, 06:19 PM (IST)

Realme C85 5G
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Realme बजट सेगमेंट के ग्राहकों को ध्यान में रखकर C-सीरीज में नया स्मार्टफोन जोड़ने की योजना बना रहा है। इस अपकमिंग डिवाइस को 91मोबाइल ने स्पॉट किया गया है। इस लिस्टिंग से डिवाइस की स्टोरेज और कलर ऑप्शन का पता चला है। साथ ही, लॉन्चिंग की जानकारी मिली है। इस फोन को Realme C81 नाम दिया जा सकता है। news और पढें: Rs 20,000 से कम में खरीदें Top 5 Tablets, ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर मूवी स्ट्रीमिंग तक रहेंगे परफेक्ट

स्टोरेज और कलर वेरिएंट

रिपोर्ट के अनुसार, Realme का आने वाला स्मार्टफोन Realme C81 है। इस फोन का मॉडल नंबर RMX5388 है। इस हैंडसेट को 4GB+64GB स्टोरेज और 4GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट में उतारा जा सकता है। यह फोन ग्राहकों के लिए Glacier Blue Asia और Storm Black Asia कलर में अवेलेबल होगा। news और पढें: Realme Buds T500 Pro रियल टाइम ट्रांसलेशन फीचर के साथ लॉन्च, दाम 3000 से कम

ऐसे हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन

मीडिया रिपोर्ट में आगे बताया गया कि Realme C81 फोन Realme Note 80 का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है, जिसे इस साल की शुरुआत में Philippines में लॉन्च किया गया था। फीचर्स की बात करें, तो मोबाइल फोन में 6.74 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले मिल सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज और ब्राइटनेस 563 निट्स होगी। पावर और परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन में Unisoc T7250 चिपसेट और 4 जीबी रैम दी जा सकती है। इसमें 128 जीबी की स्टोरेज मिलने की संभावना है। news और पढें: Realme Narzo 100 Lite 5G फोन 7000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

ओएस और कैमरा

यह अपकमिंग फोन Android 15 बेस्ड Realme UI पर काम करेगा। इस हैंडसेट में 8MP का बैक और 5MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। इसके साथ 6300mAh की बैटरी दी जाने उम्मीद है, जो 15 वॉट फास्ट चार्जिंग से लैस होगी।

कनेक्टिविटी और अन्य डिटेल

रियलमी के इस स्मार्टफोन में सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, ऑडियो जैक और टाईप-सी पोर्ट दिया जा सकता है। साथ ही, डेटा सुरक्षित रखने के लिए फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा।

अंत में बताते चलें कि रियलमी ने इस महीने की शुरुआत में Realme 16 5G से पर्दा उठाया था। यह स्मार्टफोन सेल्फी मिरर के साथ आता है। इसमें 50MP का बैक कैमरा दिया गया है। इसके साथ 20MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसमें AMOLED डिस्प्ले है, जिसका साइज 6.57 इंच है।

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इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 6400 Turbo चिपसेट के साथ-साथ 12GB रैम, 256GB तक इंटरनल स्टोरेज और 60 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 7000mAh की बैटरी दी गई है।