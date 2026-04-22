Google Photos का नया अपडेट हुआ जारी, मिलेगा ये खास फीचर्स

Google Photos ने अपने यूजर्स के लिए एक नया अपडेट जारी किया है, जिसमें खासतौर पर सेल्फी एडिटिंग को आसान और नेचुरल बनाने पर ध्यान दिया गया है। आजकल सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करना आम बात हो गई है और लोग चाहते हैं कि उनकी फोटो अच्छी दिखे लेकिन ज्यादा एडिटेड न लगे। इसी जरूरत को समझते हुए Google ने अपने ऐप में नए टच-अप टूल्स जोड़े हैं। इस अपडेट का मकसद फोटो को पूरी तरह बदलना नहीं, बल्कि छोटे-छोटे सुधार करके उसे बेहतर बनाना है, ताकि तस्वीर असली जैसी ही लगे और ओवर-एडिटिंग का असर न दिखे। और पढें: Photoshop में आया कमाल का AI Assistant, अब फोटो एडिट करना होगा और भी आसान

क्या अब चेहरे के अलग-अलग हिस्सों को आसानी से एडिट किया जा सकेगा?

इस नए अपडेट में यूजर्स को कई फेस-फोकस्ड एडिटिंग ऑप्शन मिलेंगे। अब आप आसानी से स्किन को स्मूथ कर सकते हैं, आंखों को ब्राइट बना सकते हैं, अंडर-आई एरिया को ठीक कर सकते हैं और दांतों को थोड़ा सफेद भी कर सकते हैं। पहले जहां फिल्टर्स पूरी फोटो पर एक जैसा असर डालते थे, वहीं अब ये टूल्स सिर्फ चेहरे के खास हिस्सों पर काम करते हैं। ऐप खुद ही चेहरे को पहचान लेता है और उसी के अनुसार एडिटिंग के ऑप्शन देता है। इससे यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल मिलता है और फोटो ज्यादा नेचुरल दिखती है। और पढें: Google Photos जल्द ला रहा है कमाल का फीचर, स्मार्टफोन यूजर्स की ये बड़ी परेशानी होगी हल

इस अपडेट में क्या एडवांस फीचर्स मिलेंगे?

इसके अलावा इस अपडेट में कुछ एडवांस फीचर्स भी शामिल किए गए हैं, जैसे लिप और आइब्रो एडजस्टमेंट। एक खास बात यह है कि हर टूल के साथ एक इंटेंसिटी स्लाइडर दिया गया है, जिससे आप तय कर सकते हैं कि एडिट कितना हल्का या गहरा होना चाहिए। इससे यूजर्स अपनी पसंद के अनुसार फोटो को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर फोटो में एक से ज्यादा लोग हैं, तो आप हर व्यक्ति के चेहरे को अलग-अलग एडिट कर सकते हैं। यह फीचर ग्रुप फोटो के लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है, क्योंकि हर चेहरे पर अलग तरह से सुधार किया जा सकता है। और पढें: Elon Musk ने X और Grok AI के जरिए लॉन्च किया ये खास फीचर, अब फोटो में दिखेगा Santa Claus, जानें कैसे

क्या यह नया फीचर सभी यूजर्स के लिए तुरंत उपलब्ध होगा?

फिलहाल यह नया फीचर धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचाया जा रहा है, इसलिए हर किसी को तुरंत यह अपडेट नहीं मिलेगा। जब आपके ऐप में यह अपडेट आएगा, तब आपको Google Photos के एडिटर सेक्शन में ये नए टूल्स दिखने लगेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक नया Android डिवाइस हो और उसमें पर्याप्त RAM हो, ताकि ये फीचर्स स्मूथ तरीके से काम कर सकें।