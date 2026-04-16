Tablets under 20K: ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर गेमिंग व स्ट्रीमिंग तक, इन दिनों यूजर्स के बीच बड़ी स्क्रीन वाला टैबलेट काफी डिमांड में है। अगर आप फोन से बड़ी स्क्रीन पाना चाहते हैं, लेकिन लैपटॉप खरीदने का बजट नहीं है तो टैबलेट आपके लिए परफेक्ट च्वाइस साबित हो सकती है। मार्केट में कई 20,000 रुपये से कम की रेंज के टैब खरीद के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें आपको बड़ी स्क्रीन से लेकर दमदार बैटरी तक के ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखें टॉप-6 बेस्ट ऑप्शन। और पढें: Tabs Under 20000 on Amazon: 20 हजार से कम में आने वाले बेस्ट टैब्स, बड़ी स्क्रीन के साथ मिलेगी जंबो बैटरी

OnePlus Pad Lite

OnePlus Pad Lite को Amazon से 15999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टैब पर बैंक कार्ड के जरिए 2000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। इस टैब में आपको 11 इंच डिस्प्ले मिलेगा। इसके अलावा, यह MTK Helio G100 octa-core चिप से लैस है। इसमें 9340mAh की बैटरी दी गई है। और पढें: 15,000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 बेहतरीन टैबलेट, भर-भर के मिलेंगे फीचर्स

Redmi Pad 2

OnePlus Pad Lite को आप अमेजन से 16999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टैब पर बैंक कार्ड के जरिए 2500 रुपये का ऑफ मिलता है। फीचर्स की बात करें, तो इस टैब में आपको 11 इंच डिस्प्ले मिलेगा। इसके अलावा, यह MTK Helio G100 Ultra चिप से लैस है। इसमें 9000mAh की बैटरी मिलती है।

Acer Iconia Tab iM11-12M with Stylus Pen

Acer Iconia Tab iM11-12M with Stylus Pen को अमेजन से 19,990 रुपये में खरीद सकते हैं। बैंक कार्ड के जरिए इस पर 1250 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें 11.45 इंच डिस्प्ले, G99-8781 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 16MP का रियर व 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

Realme Pad 2

Realme Pad 2 को अमेजन से 17,999 रुपये में खरीद सकते हैं। बैंक कार्ड के जरिए इस पर 2500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। फीचर्स की बात करें, तो इसमें 11.5 इंच डिस्प्ले व G99 प्रोसेसर दिया गया है। इसकी बैटरी 8360mAh की है।

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Realme Pad 2 Lite

Realme Pad 2 Lite को 16499 रुपये में खरीद सकते है। इसमें कंपनी ने 10.9 इंच डिस्प्ले दिया है। इसमें Mediatek Helio G99 प्रोसेसर दिया गया है। ऑडियो के लिए इसमें क्वाड स्पीकर व 8300mAh की बैटरी दी है।