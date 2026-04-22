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Boat Aavante Prime X साउंडबार Wireless Satellite स्पीकर के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Boat Aavante Prime X साउंडबार भारत में लॉन्च हो गए हैं। इनमें 7.1.4-channel surround साउंड सेटअप व Dolby Atmos सपोर्ट शामिल है। यहां जानें इनकी कीमत व खूबियां।

Published By: Manisha | Published: Apr 22, 2026, 06:59 PM (IST)

Boat (10)
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Boat Aavante Prime X साउंडबार भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का वायरलेस साउंडबार है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें कंपनी ने 7.1.4-channel surround साउंड सेटअप दिया गया है, जिसके साथ Dolby Atmos सपोर्ट मौजूद है। साथ ही इसमें अप-फायरिंग ड्राइवर्स दिए गए हैं, जिसके साथ वायरलेस सबवूफर दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.3 और HDMI eARC आदि का सपोर्ट मिलता है। इस सिस्टम में 8 इंच का सबवूफर ड्राइवर दिया गया है। इसमें 4500mAh की बैटरी दी गई है, जो कि सिंगल चार्ज पर 12 घंटे तक का प्लेटाइम प्रोवाइड करता है। आइए जानते हैं इस साउंडबार की कीमत और खूबियों से जुड़ी डिटेल्स। news और पढें: 2000 रुपए से कम में खरीदें ये 7 दमदार Power Banks, मिलेगा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

Boat Aavante Prime X Price in India, Availability

कंपनी ने Boat Aavante Prime X तो 37,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह इस साउंडबार का लॉन्च-ऑफर प्राइस है। हालांकि, ऑफर खत्म होने के बाद इसे आप 39,999 रुपये में खरीद सकेंगे। इस साउंडबार को आप कंपनी की साइट के अलावा, Amazon व Flipkart के जरिए खरीद सकते हैं। news और पढें: 2000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 दमदार Power Banks, Android से लेकर iPhone तक सब होंगा मिनटों में चार्ज

Boat Aavante Prime X Specifications

फीचर्स की बात करें, तो इस सबवूफर में कंपनी ने 7.1.4-channel surround साउंड सेटअप मिलता है, जिसके साथ Dolby Atmos सपोर्ट मिलता है। कंपनी का दावा है कि इस सबवूफर को ऐसे डिजाइन किया गया है, जो कि मल्टी-डायरेक्शनल ऑडियो प्रोवाइड करता है। इस सेटअप में टॉप-फायरिंग ड्राइवर्स, वायरलेस सबवूफर व डिटैचेबल रियर सैटेलाइट स्पीकर्स दिए गए हैं।

इसमें 8 इंच का सबवूफर ड्राइवर, 2.25 इंच मल्टीपल ड्राइवर्स और सैटेलाइट स्पीकर्स शामिल है। यह सब मिलकर 700W आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। कंपनी ने इनमें अलग-अलग कॉन्टेंट मोड्स दिए हैं, जिसमें स्पोर्ट्स, मूवी, म्यूजिक व गेम आदि शामिल है। कंपनी ने इनमें वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर्स दिए है, जो कि साउंडबार से अलग हो जाते हैं और इन्हें आप कमरे में कहीं भी रख सकते हैं।

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यह वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर्स 4500mAh बैटरी के साथ आते हैं। इनमें आपको 12 घंटे तक का प्लेबैक मिलता है, जिसके साथ Dolby Atmos सपोर्ट मौजूद होगा। वहीं, 60 प्रतिशत वॉल्यूम पर यह 14.5 घंटे तक का प्लेटाइम प्रोवाइड करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.3, HDMI (e-ARC) व 3.5mm हेडफोन जैक आदि का सपोर्ट मिलता है।