Garena Free Fire Max Redeem Codes 22 April 2026: फ्री में Pet-Bundle सहित शानदार आइटम पाने का मौका, ऐसे करें नए कोड रिडीम

Garena Free Fire Max Redeem Codes 22 April 2026: फ्री फायर मैक्स खेलने वालों के लिए आज की खबर बहुत खास है। गेम मेकर गरेना ने 22 अप्रैल 2026 के रिडीम कोड रिलीज कर दिए गए हैं। इनसे पेट (Pet) और बंडल (Bundle) समेत कई धमाकेदार गेमिंग आइटम को रिवॉर्ड के तौर पर अनलॉक किया जा सकता है। बता दें कि रिडीम कोड रोज रिलीज होते हैं। इन कोड्स को स्पेशली गेमर्स के लिए लाया जाता है। इनसे न सिर्फ प्रीमियम आइटम प्राप्त किए जा सकते हैं बल्कि डायमंड की भी बचत होती है। और पढें: Free Fire Max में Fist Bubbly Waves और Wavebreaker Kaze Bundle पाएं फ्री, नया MOCO Store Live

Free Fire Max Redeem Codes

फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड को रोजाना रिलीज किया जाता है। ये कोड एक-दूसरे से अलग होते हैं। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में जोड़कर बनाया गया है। इनसे गेम में मिलने वाले ज्यादातर गेमिंग आइटम को मुफ्त में क्लेम किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 21 April 2026: नए कोड मुफ्त में दिलाएंगे Skin-Emote आज, ऐसे करें यूज

हम आपको यहां आज के रिडीम कोड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करके पेट-बंडल जैसे आकर्षक आइटम अपने नाम कर सकते हैं। आइए यहां देखते हैं कोड की पूरी लिस्ट और जानते हैं रिडीम करने का आसान तरीका… और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 20 April 2026: मुफ्त में मिलेंगे Diamonds, Gold और रेयर स्किन! जल्दी करें

FM6N1B8V3C4X

​FA3S7D5F1G9H

​B1RK7C5ZL8YT

​4ST1ZTBZBRP9

​FK3J9H5G1F7D

​FU1I5O3P7A9S

​F7F9A3B2K6G8

​FE2R8T6Y4U1I

4N8M2XL9R1G3

​H8YC4TN6VKQ9

​FF6YH3BFD7VT

​6KWMFJVMQQYG

​FZ5X1C7V9B2N

​FT4E9Y5U1I3O

​FP9O1I5U3Y2T

​​BR43FMAPYEZZ

​UPQ7X5NMJ64V

​S9QK2L6VP3MR

​FFR4G3HM5YJN

कैसे करें आज के गेमिंग कोड रिडीम ?

गेमिंग कोड को रिडीम करना बहुत आसान है। नीचे स्टेप के साथ पूरा तरीका बताया गया है :

1. गरेना के कोड रिडीम करने के लिए ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।

2. इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी का इस्तेमाल करके लॉग-इन कीजिए।

3. फिर स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड दर्ज करें।

4. उस कोड को सबमिट करने से पहले चेक कीजिए।

5. अब सबमिट करें।

6. इस तरह आपका कोड रिडीम हो जाएगा।

अगर कोड रिडीम नहीं होता है, तो इसका मलतब है कि आपके कोड का समय समाप्त हो चुका है या फिर दूसरे रीजन का है। गरेना के कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं। इन कोड का टाइम फिक्स होता है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं।

नोट : फ्री फायर मैक्स के कोड ऑनलाइन आते हैं। टेक वेबसाइट इन कोड की पुष्टि नहीं करती है।

FAQs

1. गरेना गेमिंग कोड क्यों रिलीज करता है ?

Ans. रिडीम कोड को खासतौर पर गेमर्स के लिए लाया जाता है। इनसे फ्री में गेमिंग आइटम पाने का मौका मिलता है। साथ ही, डायमंड की बचत होती है।

Add Techlusive as a Preferred Source

2. रिडीम कोड की कितनी संख्या होती है ?

Ans. इन कोड की संख्या 16 अंक तक होती है।