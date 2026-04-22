OpenAI ने ChatGPT Images 2.0 किया लॉन्च, अब AI बनाएगा असली जैसी तस्वीरें

OpenAI ने अपने इमेज जनरेशन सिस्टम का नया और अपग्रेडेड वर्जन ChatGPT Images 2.0 लॉन्च किया है। इस नए अपडेट का मुख्य उद्देश्य सिर्फ सुंदर तस्वीरें बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें वास्तविक जीवन में यूजफुल बनाना है। कंपनी के अनुसार यह मॉडल अब पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से निर्देशों (Prompts) को समझता है और उन्हें सटीक इमेज में बदलता है। इसका मतलब है कि यूजर जितनी डिटेल में बताएगा, उतनी ही सटीक और साफ इमेज तैयार होगी। यह फीचर खासतौर पर डिजाइन, मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन जैसे कामों में काफी मदद करेगा। OpenAI का कहना है कि यह अपग्रेड AI इमेज टेक्नोलॉजी को एक नए स्तर पर ले जाता है। और पढें: Microsoft ने लॉन्च किया MAI-Image-2 का सेकंड जनरेशन मॉडल, जानिए क्या है इसमें खास

क्या अब इमेज ज्यादा सटीक और सही बनेंगी?

ChatGPT Images 2.0 में सबसे बड़ा सुधार इसकी समझ और एक्यूरेसी में किया गया है। अब यह मॉडल सिर्फ सामान्य इमेज नहीं बनाता, बल्कि हर छोटे-बड़े निर्देश को ध्यान से फॉलो करता है, जैसे कि किसी इमेज में ऑब्जेक्ट्स की सही पोजिशन, टेक्स्ट का सही प्लेसमेंट और डिजाइन एलिमेंट्स का संतुलन, ये सब अब ज्यादा सटीक तरीके से दिखते हैं। पहले जहां AI इमेज में कई बार छोटी गलतियां हो जाती थीं, वहीं अब यह सिस्टम उन गलतियों को काफी हद तक कम कर देता है। इससे प्रोफेशनल काम करने वाले लोगों को ज्यादा बेहतर आउटपुट मिलेगा। और पढें: Google का नया प्लेटफॉर्म Stitch किया लॉन्च, जानिए ये क्या हैं और कैसे काम करता है?

क्या इमेज अब ज्यादा रियल और नैचुरल दिखेंगी?

इस नए वर्जन में इमेज को ज्यादा नेचुरल और रियलिस्टिक बनाने पर भी खास ध्यान दिया गया है। अब AI इमेज में लाइटिंग, शैडो और छोटे-छोटे डिटेल्स को इस तरह जोड़ा जाता है कि वह असली फोटो जैसी लगे। दिलचस्प बात यह है कि इसमें जानबूझकर हल्की-फुल्की खामियां भी शामिल की जाती हैं ताकि इमेज ज्यादा नैचुरल दिखे। इसके अलावा, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट भी पहले से बेहतर हो गया है। अब यह मॉडल हिंदी, बंगाली, जापानी, कोरियन और चीनी जैसी भाषाओं को भी बेहतर तरीके से समझ सकता है, जिससे भारतीय और ग्लोबल यूजर्स दोनों को फायदा मिलेगा। और पढें: ChatGPT ने लॉन्च ‘Shopping Research’ फीचर, अब ऑनलाइन खरीदारी होगी और भी आसान

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क्या नए फीचर्स में भी बदलाव हुआ है?

ChatGPT Images 2.0 में स्टाइल और कंसिस्टेंसी पर भी बड़ा सुधार किया गया है। अब यूजर पिक्सल आर्ट, सिनेमैटिक लुक या डिटेल्ड इलस्ट्रेशन जैसे अलग-अलग स्टाइल में इमेज बना सकते हैं और वह हर बार एक जैसी क्वालिटी बनाए रखेगा। इसके साथ ही ‘थिंकिंग फीचर’ भी जोड़ा गया है, जिसमें सिस्टम आपके दिए गए प्रॉम्प्ट को गहराई से समझकर एक से ज्यादा इमेज ऑप्शन तैयार करता है। यूजर फिर उनमें से सबसे बेहतर चुन सकता है। यह फीचर खासकर क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। नया अपडेट सभी ChatGPT यूजर्स के लिए उपलब्ध है, जबकि थिंकिंग फीचर सिर्फ पेड प्लान (Plus, Pro और Business) यूजर्स को मिलेगा।