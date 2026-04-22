Spotify Ads Manager भारत में लॉन्च, अब बिना ज्यादा खर्च के विज्ञापन चलाना हुआ आसान

Spotify ने भारत में अपना नया Ads Manager प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, जो एक Self-Serve Advertising सिस्टम है। इसका मतलब है कि अब कंपनियां और छोटे बिजनेस सीधे Spotify पर अपने Ads बना, चला और ट्रैक कर सकेंगे, बिना किसी एजेंसी के। यह प्लेटफॉर्म पहले जुलाई 2024 में कुछ देशों में शुरू किया गया था और अब भारत में भी उपलब्ध हो गया है। Spotify का कहना है कि इसका उद्देश्य Ads को आसान और सुलभ बनाना है ताकि छोटे और मध्यम बिजनेस (SMEs) और स्टार्टअप भी बड़े ब्रांड की तरह ऑडियंस तक पहुंच सकें।

क्या अब बिना बड़ी एजेंसी के Spotify पर Ads चलाना आसान हो गया है?

इस नए प्लेटफॉर्म के जरिए Advertiser ऑडियो, वीडियो और डिस्प्ले जैसे कई फॉर्मेट में Ads चला सकते हैं। ये Ads Spotify पर म्यूजिक और पॉडकास्ट के बीच दिखाए या सुनाए जाएंगे, खास बात यह है कि अब Ads चलाने के लिए किसी बड़ी एजेंसी या भारी बजट की जरूरत नहीं होगी। बिजनेस खुद ही कुछ मिनटों में कैंपेन बना सकते हैं और उसे लाइव कर सकते हैं। पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड ऑप्शन और इनवॉइस जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं, जिससे प्रक्रिया और आसान हो जाती है।

Spotify Ads Manager में नए स्मार्ट फीचर्स क्या हैं?

Spotify Ads Manager में एडवांस टारगेटिंग फीचर्स भी दिए गए हैं। इसमें Advertiser यूजर्स के सुनने के पैटर्न, मूड और रियल-टाइम एक्टिविटी के आधार पर ऑडियंस चुन सकते हैं। इसके अलावा डेमोग्राफिक डेटा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म में AI आधारित टूल्स भी हैं जो Ads बनाने में मदद करते हैं, जैसे स्क्रिप्ट लिखना, वॉइसओवर तैयार करना और म्यूजिक मिक्स करना, साथ ही A/B टेस्टिंग फीचर भी है जिससे अलग-अलग Ads की परफॉर्मेंस की तुलना की जा सकती है।

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यह प्लेटफॉर्म बिजनेस और क्रिएटर्स के लिए कैसे फायदेमंद है?

Spotify India के सेल्स हेड अर्जुन कोलाडी ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म हर साइज के ब्रांड को सीधे यूजर्स तक पहुंचने का मौका देगा और उनके लिए बेहतर रिजल्ट लाएगा, साथ ही यह भारत के म्यूजिशियन, पॉडकास्ट क्रिएटर्स और लेबल्स के लिए भी फायदेमंद होगा क्योंकि वे अपने कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। कंपनी का मानना है कि यह कदम डिजिटल Ads को और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाएगा और छोटे क्रिएटर्स व बिजनेस को भी बड़ा प्लेटफॉर्म देगा।