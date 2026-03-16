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Realme Narzo 80 Pro 5G को 703 रुपये की EMI पर लाएं घर, फोन में मिलेगी 6000mAh की बैटरी

Realme Narzo 80 Pro 5G 703 EMI discount Offer on Amazon Price in India specs: Realme Narzo 80 Pro 5G को 703 रुपये देकर लाएं घर, ऑफर देखकर मची लूट

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Mar 16, 2026, 08:26 PM (IST)

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Realme Narzo 80 Pro 5G Display

Realme Narzo 80 Pro 5G में कंपनी ने 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.77 इंच का है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। साथ ही डिस्प्ले में आपको 4500 Nits तक की ब्राइटनेस मिलती है।

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Realme Narzo 80 Pro SOC

Realme Narzo 80 Pro फोन MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन Android 15 के साथ आता है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP69 रेटिंग मिलती है।

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Realme Narzo 80 Pro Camera

Realme Narzo 80 Pro में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी कैमरा मिलता है।

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Realme Narzo 80 Pro Selfie Camera

Realme Narzo 80 Pro में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

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Realme Narzo 80 Pro RAM

Realme Narzo 80 Pro को कंपनी ने 8GB RAM + 128GB स्टोरेज, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट्स में पेश किया गया है।

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Realme Narzo 80 Pro Battery

Realme Narzo 80 Pro में कंपनी ने 6000mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

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Realme Narzo 80 Pro Price

Realme Narzo 80 Pro फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 25,999 रुपये लिस्ट है। हालांकि, इस फोन को अभी सस्ते में खरीदा जा सकता है।

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Realme Narzo 80 Pro Discount

Realme Narzo 80 Pro के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो अभी इसे 19,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन पर बैंक कार्ड के जरिए 999 रुपये तक का ऑफ मिल रहा है। इस फोन को आप 703 रुपये की EMI पर खरीदा जा सकता है।