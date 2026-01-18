comscore
ENG
  • Home
  • Reviews
  • Poco C85 5g Review Features Price Display Battery Budget Users

Poco C85 5G Review: बड़ी स्क्रीन और दमदार बैटरी, बजट यूजर्स के लिए ये फोन खरीदना फायदे का सौदा है या नहीं?

Poco C85 5G एक बजट स्मार्टफोन है, जो कम कीमत में बड़ी स्क्रीन, दमदार बैटरी और 5G सपोर्ट देता है। आइए जानते हैं यह फोन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए कितना सही है क्या इसको खरीदना फायदे का सौदा है या नहीं?

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 18, 2026, 11:29 PM (IST)

Poco C85 5G review

photo icon Poco C85 5G review

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

भारतीय स्मार्टफोन बाजार में Poco ने अपना नया बजट फोन Poco C85 5G लॉन्च कर दिया है, 11,999 रुपए की कीमत में यह फोन उन यूजर्स को टारगेट करता है, जो कम बजट में बड़ी स्क्रीन, लंबी बैटरी लाइफ और 5G कनेक्टिविटी चाहते हैं, हाल के दिनों में जहां फ्लैगशिप और मिड-रेंज फोन्स की कीमतें बढ़ी हैं, वहीं Poco C85 5G बजट सेगमेंट में अपनी जगह बनाता है। अब सवाल यह है कि क्या यह फोन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सही ऑप्शन है और क्या यह कीमत के हिसाब से सही वैल्यू देता है? इसी का जवाब जानेंगे इस पूरे रिव्यू में…

Poco C85 5G review

Design

Poco C85 5G का डिजाइन Redmi 15C 5G जैसा ही है लेकिन इसमें कुछ छोटे बदलाव देखने को मिलते हैं। यह फोन Black, Purple और Green तीन कलर्स में आता है। Black वेरिएंट में मैट फिनिश दी गई है, जिससे उंगलियों के निशान नहीं पड़ते, पीछे की प्लास्टिक बॉडी दो अलग शेड में बंटी हुई है, जो इसे सिंपल होते हुए भी थोड़ा स्टाइलिश बनाती है। कैमरा मॉड्यूल में बड़ा स्क्वायर है लेकिन देखने में ज्यादा भद्दा नहीं लगता। फोन की मोटाई सिर्फ 8.05mm है, इसलिए यह पतला लगता है हालांकि बड़ी स्क्रीन की वजह से एक हाथ से चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।

Poco C85 5G review

Display

इस फोन में 6.9-inch की बड़ी स्क्रीन दी गई है, जो HD+ LCD है और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। स्क्रीन बड़ी होने की वजह से वीडियो देखने और गेम खेलने में मजा आता है लेकिन इसका रेजोल्यूशन सिर्फ 720p है, इसलिए डिस्प्ले बहुत ज्यादा शार्प नहीं लगती, स्क्रीन के चारों तरफ बेजल थोड़े मोटे हैं। घर के अंदर इस्तेमाल करने पर स्क्रीन की ब्राइटनेस ठीक रहती है, लेकिन धूप में 810 निट्स ब्राइटनेस थोड़ी कम महसूस होती है, जिससे स्क्रीन साफ देखने में दिक्कत हो सकती है। फोन में सिंगल स्पीकर दिया गया है, जो आवाज काफी तेज देता है, हालांकि फुल वॉल्यूम पर हल्की सी आवाज फटने लगती है। अच्छी बात यह है कि इसमें 3.5mm हेडफोन जैक भी दिया गया है, जिससे आप अपने पुराने हेडफोन आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।

Poco C85 5G review

Performance

Poco C85 5G में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जो इस प्राइस रेंज में आम है। रोजमर्रा के काम जैसे सोशल मीडिया चलाना, वीडियो देखना या कॉलिंग में फोन ठीक काम करता है। ऐप्स ओपन होने में ज्यादा समय नहीं लेते लेकिन हैवी मल्टीटास्किंग में यह थोड़ा स्लो लग सकता है। गेमिंग के लिए इसमें गेम मोड दिया गया है। Call of Duty Mobile और BGMI जैसे गेम लो ग्राफिक्स पर 60fps तक ठीक चलते हैं लेकिन लंबे समय तक खेलने पर फोन थोड़ा गर्म हो जाता है। कुल मिलाकर परफॉर्मेंस ठीक-ठाक है लेकिन यह कोई पावरफुल गेमिंग फोन नहीं है।

Poco C85 5G review

Cameras

फोन में 50MP का सिंगल रियर कैमरा दिया गया है। दिन की रोशनी में फोटो ठीक-ठाक आती हैं पर ज्यादा खास नहीं, पोर्ट्रेट फोटो एवरेज हैं और एज डिटेक्शन में भी दिक्कत आती है। रात में कैमरा ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता खासकर अगर सामने वाला ऑब्जेक्ट हिल रहा हो। फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा है, जो दिन में ठीक काम करता है लेकिन नाइट में स्किन टोन सही नहीं आती। वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p 30fps तक सीमित है और OIS नहीं होने की वजह से वीडियो ज्यादा स्टेबल नहीं रहते।

Battery and Charging

Poco C85 5G में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। HD डिस्प्ले और पावर-एफिशिएंट प्रोसेसर की वजह से बैटरी बहुत अच्छा बैकअप देती है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में यह फोन आराम से 1.5 से 2 दिन तक चल सकता है लेकिन गेमिंग करने पर बैटरी जल्दी खत्म होती है। इसमें 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है और बॉक्स में चार्जर भी मिलता है। करीब 1 से 1.5 घंटे में फोन फुल चार्ज हो जाता है। साथ ही 10W रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी है।

Poco C85 5G review

Security Updates कितने साल के मिलेंगे?

यह फोन Android 15 पर आधारित HyperOS 2 पर चलता है। कंपनी इसमें 2 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देगी यानी Android 17 तक सपोर्ट मिलेगा। Poco का UI पहले जैसा ही है, जो पुराने Poco यूजर्स को जाना-पहचाना लगेगा लेकिन थोड़ा पुराना भी लगता है, फोन में पहले से कई थर्ड-पार्टी ऐप्स इंस्टॉल मिलेंगे, फिंगरप्रिंट सेंसर पावर बटन में दिया गया है, IP64 रेटिंग मिलती है और स्क्रीन प्रोटेक्टर पहले से लगा मिलेगा।

Poco C85 5G review

Poco C85 5G Verdict: क्या खरीदना सही है?

Poco C85 5G खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो पहली बार स्मार्टफोन ले रहे हैं या जिनका बजट कम है। इसमें बड़ी स्क्रीन, लंबी बैटरी लाइफ और ठीक-ठाक परफॉर्मेंस मिलती है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी है।

Trending Now

अगर आपको बेसिक जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद 5G फोन चाहिए और आप Poco या Redmi के फोन पहले इस्तेमाल कर चुके हैं तो यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है लेकिन इस बजट में कुछ दूसरे फोन बेहतर वैल्यू भी दे सकते हैं।