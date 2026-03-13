Realme 16T 5G और P4R 5G के कलर और स्टोरेज आए सामने, लॉन्च से पहले लीक में हुआ बड़ा खुलासा

Realme जल्द ही भारत में अपने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी Realme 16 Series और P4 Series के तहत दो नए फोन पेश कर सकती है, जिनके नाम Realme 16T 5G और Realme P4R 5G बताए जा रहे हैं, हालांकि कंपनी ने अभी इन फोनों की आधिकारिक लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन टिपस्टर के अनुसार ये स्मार्टफोन भारत में बहुत जल्द लॉन्च हो सकते हैं। लीक में यह भी बताया गया है कि दोनों फोन अलग-अलग कलर ऑप्शन और स्टोरेज वेरिएंट में आएंगे। माना जा रहा है कि Realme 16T 5G कंपनी की नई 16 Series में शामिल होने वाला तीसरा फोन हो सकता है, जो पहले से लॉन्च हुए Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G के साथ लाइनअप को पूरा करेगा।

इन नए फोनों में कौन-कौन से स्टोरेज वेरिएंट मिल सकते हैं?

लीक के मुताबिक Realme 16T 5G को भारत में तीन स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें 6GB RAM + 128GB स्टोरेज, 8GB RAM + 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के ऑप्शन मिल सकते हैं। वहीं Realme P4R 5G को थोड़ा किफायती सेगमेंट में रखा जा सकता है और यह 4GB RAM + 128GB, 6GB RAM + 128GB और 6GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट में आ सकता है। कलर ऑप्शन की बात करें तो Realme 16T 5G के Aurora Green, Starlight Black और Starlight Red जैसे कलर्स में आने की उम्मीद है। दूसरी तरफ Realme P4R 5G को Lavender Glare, Silver Glare और Titanium Glare कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जा सकता है।

इन स्मार्टफोन्स में कौन-कौन से कलर ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं?

दरअसल कंपनी ने इसी साल 6 जनवरी को भारत में Realme 16 Pro+ 5G और Realme 16 Pro 5G लॉन्च किए थे, जिनकी शुरुआती कीमत 39,999 रुपये और 31,999 रुपये रखी गई थी। दोनों स्मार्टफोन 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के साथ आए थे। Realme 16 Pro+ 5G को Master Gold, Master Grey और India-exclusive Camellia Pink जैसे खास कलर्स में पेश किया गया था। वहीं Realme 16 Pro 5G Master Gold, Pebble Grey और India-exclusive Orchid Purple कलर ऑप्शन में उपलब्ध कराया गया था। अब माना जा रहा है कि कंपनी इस सीरीज को और बेहतर बनाने के लिए Realme 16T 5G को लाइनअप में जोड़ सकती है।

Realme की P Series और 16 Series में पहले कौन-से फोन लॉन्च हुए हैं?

Add Techlusive as a Preferred Source

दूसरी ओर कंपनी की P Series में भी लगातार नए मॉडल आ रहे हैं। हाल ही में Realme P4 Lite को भारत में 20 फरवरी को लॉन्च किया गया था, जिसकी शुरुआती कीमत 9999 रुपये रखी गई थी। इस फोन के बेस वेरिएंट में 4GB RAM और 64GB स्टोरेज दी गई थी, जिससे यह बजट सेगमेंट के यूजर्स के लिए एक किफायती ऑप्शन बन गया। अब खबर है कि कंपनी इस सीरीज में नया Realme P4R 5G भी जोड़ सकती है, जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आएगा। हालांकि इन दोनों नए स्मार्टफोन्स के फीचर्स, कीमत और लॉन्च डेट को लेकर कंपनी ने अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है।