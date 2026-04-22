comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Microsoft Cuts Xbox Game Pass Prices Globally Removes Day One Call Of Duty Access

Microsoft ने सस्ता किया Xbox Game Pass, लेकिन Call of Duty फैंस को लगा झटका

Microsoft ने Xbox Game Pass की कीमतें कम करके यूजर्स को राहत दी है, लेकिन Call of Duty फैंस को झटका लगा है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 22, 2026, 12:17 PM (IST)

Xbox Game Pass price cut

photo icon Xbox Game Pass price cut Photo Credit: Microsoft

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Microsoft ने अपने गेमिंग सब्सक्रिप्शन Xbox Game Pass की कीमतों में भारत समेत कई ग्लोबल मार्केट्स में कटौती कर दी है। यह फैसला Asha Sharma द्वारा लिया गया है, जो हाल ही में Microsoft Gaming की CEO बनी हैं। कंपनी ने यह कदम तब उठाया है जब कुछ महीने पहले ही Game Pass की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई थी, जिसके चलते यूजर्स ने नाराजगी जताई थी, हालांकि इस राहत के साथ एक बड़ा बदलाव भी किया गया है, अब मशहूर गेम सीरीज Call of Duty के नए टाइटल्स Day-One पर उपलब्ध नहीं होंगे।

भारत और ग्लोबल मार्केट में नई कीमतें कितनी हो गई हैं?

अगर कीमतों की बात करें तो Xbox Game Pass Ultimate की ग्लोबल कीमत अब $29.99 (लगभग ₹2,800) से घटाकर $22.99 (करीब ₹2,100) कर दी गई है, यानी लगभग 25% की कमी। वहीं PC Game Pass की कीमत भी $16.49 से घटाकर $13.99 कर दी गई है। भारत में भी नई कीमतें लागू हो चुकी हैं। अब Xbox Game Pass Ultimate का मासिक प्लान ₹1389 से घटकर ₹1089 हो गया है, जबकि PC Game Pass ₹939 से कम होकर ₹879 में मिल रहा है, हालांकि बाकी प्लान्स जैसे Game Pass Premium और Essential में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Call of Duty गेम्स के Day-One एक्सेस में क्या बदलाव हुआ है?

Microsoft ने इस फैसले के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि Game Pass Ultimate कई यूजर्स के लिए काफी महंगा हो गया था। इसलिए कीमत कम करके इसे ज्यादा लोगों के लिए आसान बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके साथ ही कंपनी ने अपनी गेम रिलीज स्ट्रेटेजी में बड़ा बदलाव किया है। अब आने वाले Call of Duty गेम्स Day-One पर Game Pass में शामिल नहीं होंगे। इसके बजाय, ये गेम्स लॉन्च के करीब एक साल बाद, यानी अगले हॉलिडे सीजन में सब्सक्रिप्शन में जोड़े जाएंगे।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

यूजर्स को अब कौन-कौन से फायदे मिलते रहेंगे?

यह बदलाव खासतौर पर इसलिए अहम है क्योंकि Microsoft पहले ही Activision Blizzard को खरीद चुका है, जो Call of Duty सीरीज का पब्लिशर है। पहले Call of Duty: Black Ops 6 और Call of Duty: Black Ops 7 जैसे गेम्स Day-One पर Game Pass में उपलब्ध थे, हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि जो पुराने Call of Duty गेम्स पहले से लाइब्रेरी में मौजूद हैं, वे यूजर्स को मिलते रहेंगे। इसके अलावा Game Pass Ultimate यूजर्स को बाकी Microsoft गेम्स का Day-One एक्सेस, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर, Xbox Cloud Gaming और In-game perks जैसे फायदे मिलते रहेंगे।