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Realme Buds T500 Pro रियल टाइम ट्रांसलेशन फीचर के साथ लॉन्च, दाम 3000 से कम

Realme Buds T500 Pro भारत में लॉन्च हो गए हैं। इन बड्स में आपको 12.4mm ड्राइवर्स मिलते हैं। यहां जानें बड्स की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स।

Published By: Manisha | Published: Apr 16, 2026, 12:59 PM (IST)

Realme Buds T500 Pro
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Realme Buds T500 Pro ईयरफोन्स भारत में लॉन्च हो गए हैं। यह कंपनी के लेटेस्ट TWS बड्स हैं। फीचर्स की बात करें, तो इन बड्स में 12.4mm ड्राइवर्स मिलते हैं। इसके अलावा, 50dB active noise cancellation का सपोर्ट मिलता है, जिसके साथ Ai बेस्ड अडैप्टिव ट्यूनिंग फीचर मिलता है। साथ ही इन बड्स में मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी फीचर मौजूद है। सिंगल चार्ज पर यह बड्स 56 घंटे तक की बैटरी प्रोवाइड करते हैं। इन बड्स को Realme Link ऐप के जरिए लिंक किया जा सकता है। आइए जानते हैं इन बड्स की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। news और पढें: Rs 20,000 से कम में खरीदें Top 5 Tablets, ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर मूवी स्ट्रीमिंग तक रहेंगे परफेक्ट

Realme Buds T500 Pro Price in India

कंपनी ने Realme Buds T500 Pro को 2,799 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। इन बड्स में आपको Chocolate, Lemon Cola और Orange Mint कलर ऑप्शन मिलते हैं। इन बड्स की सेल 23 अप्रैल से भारत में शुरू होने जा रही है, जिसे आप Amazon, Flipkart व Realme के जरिए खरीद सकेंगे। 23 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच सेल के दौरान आपको बड्स पर 200 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा। news और पढें: Realme Narzo 100 Lite 5G फोन 7000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

Realme Buds T500 Pro Features, Specifications

कंपनी ने Realme Buds T500 Pro को 12.4mm ड्राइवर्स के साथ पेश किया है, जिसके साथ Hi-Res Audio Wireless सपोर्ट मिलता है। हाई-क्वालिटी ऑडियो ट्रांसमिशन के लिए बड्स में LHDC 5.0 codec भी दिया गया है। कंपनी ने इन ईयरफोन्स में 50dB ANC सपोर्ट दिया गया है, जिसके साथ 5,000Hz रेंज मिलती है। इसके अलावा, बड्स में रियल-टाइम एआई सिस्टम दिया गया है, जो कि आपके आसपास के साउंड और आपके ईयरफिट के हिसाब से अडैप्ट हो जाता है।

कंपनी ने इन ईयरफोन में 6 माइक्रोफोन दिए हैं, जो कि क्लियर कॉलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगें। साथ ही कॉल के दौरान आपको लाइव ट्रांसलेशन सपोर्ट भी मिलेगा, जो कि टू-वे व फेस-टू-फेस दोनों मोड्स को सपोर्ट करते हैं। इन बड्स को Realme Link ऐप के जरिए कनेक्ट करके कस्टमाइज भी कर सकते हैं।

कनेक्टिविटी के लिए इनमें Bluetooth 6.1 सपोर्ट दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह बड्स एक ही समय पर 3 डिवाइस में कनेक्ट होने की क्षमता रखते हैं। इनमें 45ms तक की ultra-low latency सपोर्ट मिलता है। साथ ही बड्स को ढूंढने के लिए इनमें Find My Earbuds सपोर्ट भी दिया गया है।

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यह बड्स चार्ज केस के साथ 56 घंटे तक की बैटरी प्रोवाइड करते हैं। वहीं, बड्स में ANC के बिना 13.5 घंटे तक की बैटरी मिलती है। केस में 530mAh बैटरी दी गई है। पानी से बचाव के लिए इनमें IP55 रेटिंग मौजूद है।