लॉन्च से पहले रिवील हुआ OnePlus 15T का कैमरा, खींच पाएंगे शानदार तस्वीरें

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 20, 2026, 12:58 PM (IST)
OnePlus 15T अगले हफ्ते ग्लोबल बाजार में आने वाला है। हालांकि, लॉन्चिंग से पहले ही कंपनी ने अपकमिंग डिवाइस के कई फीचर्स रिवील कर दिए गए हैं। अब फोन की कैमरे से जुड़ी जानकारी साझा की गई है। इसके साथ सैंपल इमेज भी साझा की गई हैं, जिनसे कैमरा लेंस की पुष्टि हुई है। इससे पहले OnePlus 15R और OnePlus 15 को अपग्रेडेड फीचर्स के साथ भारत समेत कई देशों में उतारा गया। और पढें: सिंगल चार्ज पर 54 घंटे चलने वाले OnePlus Nord Buds 4 Pro भारत में लॉन्च, जानें दाम
गैजेट्स 360 की एक रिपोर्ट के अनुसार, OnePlus 15T को 50MP के Sony Ultra Vision लेंस के साथ लाया जाने वाला है। इस सेंसर की खूबी है कि यह अधिक लाइट कैप्चर करता है। इससे बेहतर डिटेल वाली तस्वीर क्लिक की जा सकेगी। इसके अलावा, हैंडसेट में 50एमपी का टेलीफोटो लेंस भी मिलेगा। और पढें: OnePlus Nord 6 फोन होगा OnePlus Nord 5 से काफी महंगा! लीक में मिली जानकारी
कंपनी का कहना है कि इस अपकमिंग फोन के कैमरे में LUMO लाइट इमेजिंग सिस्टम भी दिया गया है। इससे यूजर्स को शार्प और क्लियर इमेज मिलेंगी। लो लाइट में भी बढ़िया फोटो क्लिक की जा सकेंगी। इसके अलावा, क्लासिक, सॉफ्ट लाइट और फिल्म स्टाइल जैसे कैमरा मोड भी मिलेंगे। और पढें: OnePlus के इस फोन पर मिल रहा 3000 रुपये का फ्लैट Discount, सीमित समय के लिए Offer
रिपोर्ट में आगे बताया गया वनप्लस के इस स्मार्टफोन में बेहतर फंक्शनिंग के लिए Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दी जाएगी। इसके साथ Lingxi टच रिस्पॉन्स चिप भी मिलेगी, जिससे गेम खेलने में आसानी होगी। इसमें 1.5के रेजलूशन वाला डिस्प्ले भी मिलेगा।
यह स्मार्टफोन 7500mAh बैटरी के साथ आएगा। इसको 100 वॉट फास्ट चार्जिंग और 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग मिलेगी। साथ ही, फोन में 16 जीबी रैम और 1 टीबी की स्टोरेज भी दी जाएगी।
वनप्लस ने आधिकारिक तौर पर वनप्लस 15टी की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स में दावा किया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन की कीमत 3,999 चीनी युआन यानी करीब 50 हजार रुपये के आसपास रखी जा सकती है।
वनप्लस 15टी के अलावा वनप्लस नॉर्ड 6 को लॉन्च किया जाना है। इस फोन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टीज किया जा रहा है। इसमें वनप्लस नॉर्ड 5 की तुलना में अपडेटेड फीचर्स दिए जा सकते हैं। इसकी कीमत भी मिड प्रीमियम रेंज यानी करीब 40 हजार रुपये के आसपास रखी जा सकती है। उम्मीद है कि इस फोन के आने से बाजार में शाओमी, वीवो और सैमसंग जैसे ब्रांड के फोन्स को जोरदार टक्कर मिलेगी।
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