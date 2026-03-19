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सिंगल चार्ज पर 54 घंटे चलने वाले OnePlus Nord Buds 4 Pro भारत में लॉन्च, जानें दाम

OnePlus Nord Buds 4 Pro भारत में लॉन्च हो गए हैं। इन बड्स में आपको 12mm Titanium-coated dynamic ड्राइवर्स भारत में लॉन्च। जानें कीमत और खूबियां।

Published By: Manisha | Published: Mar 19, 2026, 01:30 PM (IST)

OnePlus (37)
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OnePlus Nord Buds 4 Pro भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट नॉर्ड सीरीज का TWS ईयरबड्स है। फीचर्स की बात करें, तो इस बड्स में 12mm Titanium-coated डायनमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। इन बड्स के साथ यूजर्स को 55dB Active Noise Cancellation (ANC) का सपोर्ट भी मिलता है। इस बड्स को OxygenOS 15.0.1 पर चलने वाले वनप्लस डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है। कंपनी ने इन बड्स में रियल टाइम ट्रांसलेशन फीचर दिया है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, स्पैनिश व फ्रेंच आदि भाषा का सपोर्ट मौजूद है। पानी से बचाव के लिए इसमें IP55 रेटिंग मिलती है। news और पढें: OnePlus Nord 6 फोन होगा OnePlus Nord 5 से काफी महंगा! लीक में मिली जानकारी

OnePlus Nord Buds 4 Pro Pricing and availability

कंपनी ने OnePlus Nord Buds 4 Pro को 3,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। इन बड्स में आपको Radiant Gray और Raven Black कलर ऑप्शन मिलते हैं। इनकी सेल Amazon, Flipkart व OnePlus पर उपलब्ध होगी। कंपनी इनकी सेल 23 मार्च से शुरू करने जा रही है। news और पढें: OnePlus के इस फोन पर मिल रहा 3000 रुपये का फ्लैट Discount, सीमित समय के लिए Offer

OnePlus Nord Buds 4 Pro Specs

फीचर्स की बात करें, तो OnePlus Nord Buds 4 Pro में 12mm Titanium-coated dynamic ड्राइवर्स मिलते हैं। कंपनी ने इनमें 55dB Active Noise Cancellation (ANC) सपोर्ट दिया है। इसके साथ ट्रांसपेरेंट मोड भी मौजूद है। क्लियर कॉलिंग के लिए कंपनी ने बड्स में 6 माइक्रोफोन दिए हैं, जिसमें 3 माइक प्रति बड्स मौजूद हैं। इन सब के अलावा, कंपनी ने इनमें AI call noise cancellation सपोर्ट भी दिया है। इसके साथ ही इसमें अन्य AI फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें AI Assistant व AI Translate मौजूद है। AI Translate की बात करें, तो यह फीचर आपको बड्स के अंदर अपना पर्सनल इंटरप्रेटर प्रोवाइड करता है, जो कि आपको रियल टाइम ट्रांसलेशन की सुविधा देता है।

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बड्स में टच कंट्रोल भी दिया गया है, जिसमें ट्रैक चेंज, वॉइस असिस्टेंट, प्ले/पॉज व वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए साइड कंट्रोल दिया गया है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP55 रेटिंग मिलती है। प्रत्येक बड्स में 62mAh बैटरी दी गई है। वहीं, केस के साथ 530mAh बैटरी सपोर्ट मिलता है। AAC ANC ऑफ होने के बाद यह बड्स 13 घंटे तक की बैटरी व केस के साथ 54 घंटे तक का प्लेटाइम मिलता है। इन बड्स का डायमेंशन 31 x 20 x 17.52mm और के का 60x 49.64x 25.04mm है। वहीं, भार 4.4g और केस का भार 43g है। कंपनी ने बड्स में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। 10 मिनट की चार्जिंग पर यह बड्स 13 घंटे तक का प्लेटाइम प्रोवाइड करते हैं।