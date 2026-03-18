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OnePlus Nord 6 फोन होगा OnePlus Nord 5 से काफी महंगा! लीक में मिली जानकारी

OnePlus Nord 6 फोन पिछले OnePlus Nord 5 की तुलना में महंगा होने वाला है। फोन के फीचर्स ऑनलाइन लीक हो गए हैं। यहां जानें डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Mar 18, 2026, 08:15 PM (IST)

OnePlus Nord 5 (8)

photo icon OnePlus Nord 5 specs leak

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OnePlus Nord 6 स्मार्टफोन जल्द ही भारतीय मार्केट में दस्तक देने वाला है। कंपनी ने Nord सीरीज के तहत नए फोन की लॉन्चिंग को टीज करना शुरू कर दिया है। फिलहाल, कंपनी ने फोन के नाम को कंफर्म नहीं किया है। हालांकि, लीक रिपोर्ट्स की मानें, तो यह फोन OnePlus Nord 6 हो सकता है। लीक के जरिए फोन से जुड़ी जानकारी भी सामने आने लगी है। लेटेस्ट लीक की मानें तो यह फोन OnePlus Nord 5 की तुलना में काफी महंगा होने वाला है। इसके अलावा, फोन बेंचमार्किंग साइट गीकबेंच पर स्पॉट किया गया है। इस साइट के जरिए फोन की चिप से जुड़ी जानकारी मिली है। news और पढें: OnePlus के इस फोन पर मिल रहा 3000 रुपये का फ्लैट Discount, सीमित समय के लिए Offer

टिप्सटर Yogesh Brar ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए OnePlus Nord 6 की कीमत से जुड़ी डिटेल्स लीक की है। लीक की मानें, तो वनप्लस नॉर्ड 6 फोन अपने पिछले वर्जन की तुलना में 3000 से 5000 रुपये महंगा होने वाला है। आपको बता दें, कंपनी ने OnePlus Nord 5 स्मार्टफोन को पिछले साल जुलाई महीने में 31,999 रुपये की कीमत में पेश किया था। यह दाम फोन के बेस 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट का है। लीक में बताया गया है कि यह फोन दो वेरिएंट्स में दस्तक देने वाला है, जिसमें 8GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल शामिल हो सकते हैं। news और पढें: OnePlus 15T की लॉन्च डेट अनाउंस, दमदार फीचर्स के साथ इस दिन देगा दस्तक

इसके अलावा, एक अन्य टिप्सटर Abhishek Yadav ने जानकारी दी है कि यह फोन गीकबेंच पर स्पॉट किया गया है। गीकबेंच लिस्टिंग के मुताबिक, फोन का मॉडल नंबर CPH2793 का होगा। यह फोन 12GB RAM के साथ दस्तक देगा। साथ ही यह फोन Android 16 पर काम करेगा। इसके अलावा, फोन में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया जा सकता है। फोन का सिंगल कोर स्कोर 2040 है वहीं मल्टीकोर स्कोर 6520 प्वाइंट्स है।

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लीक की मानें, तो वनप्लस के अपकमिंग फोन में 6.78 इंच का Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 165Hz का होगा। साथ ही इसमें 1800 Nits की पीक ब्राइटनेस मिल सकती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ 2MP का सेकेंडरी कैमरा मौजूद होगा। सेल्फी के लिए कंपनी फोन में 16MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है।