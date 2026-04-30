OnePlus Nord CE 6 और Nord CE 6 Lite की सेल डेट अनाउंस, इस दिन से शुरू होगी बिक्री

OnePlus ने इस महीने की शुरुआत में OnePlus Nord 6 को लॉन्च किया था। अब कंपनी इस लाइनअप में दो नए स्मार्टफोन OnePlus Nord CE 6 और OnePlus Nord CE 6 Lite अगले महीने यानी मई में जोड़ने वाली है। इन दोनों की माइक्रो साइट शॉपिंग वेबसाइट Amazon India पर लाइव हो गई है। इनसे फोन्स में मिलने वाले स्पेसिफिकेशन की जानकारी मिली है। इसके साथ सेल डेट भी रिवील हुई हैं। आइए जानते हैं… और पढें: 7400mAh बैटरी वाले OnePlus 15R 5G को खरीदने का सुनहरा चांस, मिल रही 3500 की गजब छूट

कब शुरू होगी बिक्री ?

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कंपनी के मुताबिक, OnePlus Nord CE 6 और OnePlus Nord CE 6 Lite की सेल क्रमश: 8 मई व 12 मई से लाइव होगी। इन दोनों स्मार्टफोन को अमेजन इंडिया के साथ-साथ ऑफिशियल वेबसाइट, एक्सपीरियंस और रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकेगा।

कब होगा लॉन्च ?

वनप्लस के दोनों स्मार्टफोन को 7 मई 2026 को लॉन्च किया जाएगा। इन दोनों के आने से मिड रेंज में कॉम्पिटिशन कई गुना बढ़ जाएगा। इनसे शाओमी, वीवो और सैमसंग जैसे ब्रांड को जबरदस्त टक्कर मिलेगी।

OnePlus Nord CE 6 और Nord CE 6 Lite के स्पेसिफिकेशन

वनप्लस नॉर्ड सीई 6 की बात करें, तो इस स्मार्टफोन को AMOLED डिस्प्ले के साथ लाया जाएगा, जिसका रेजलूशन 1.5के और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज होगा। इस डिवाइस में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए क्वालकॉम का Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर और 8000mAh की जंबो बैटरी दी जाएगी, जो 80 वॉट फास्ट चार्जिंग और 27 वॉट रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करेगी।

इस स्मार्टफोन को IP66, IP68, IP69, IP69K रेटिंग मिली है। यानी कि यह पानी में भीगने के बाद भी काम करेगा। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा भी मिलेगा। साथ ही, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स भी दिए जाएंगे।

वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाइट में MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट और UFS 3.1 स्टोरेज दी जाएगी। इसमें 6.72 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज होगा। इसके अलावा, हैंडसेट में फोटो क्लिक करने के लिए 50MP का कैमरा भी दिया जाएगा।

वनप्लस नॉर्ड 6 की डिटेल

जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि वनप्लस नॉर्ड 6 को अप्रैल की शुरुआत में पेश किया गया था। इस स्मार्टफोन की कीमत 38,999 रुपये से शुरू होती है। इस डिवाइस में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2772 x 1272 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज तक है। इसकी पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स है।

इस मोबाइल फोन में Snapdragon 8s Gen 4 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Adreno 825 जीपीयू दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए 50MP का प्राइमरी और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का कैमरा मिलता है।

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इस मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दिया गया है। इसमें स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। इसकी बैटरी 9000mAh की है। इसे 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसमें 5जी, वाईफाई, सिम कार्ड स्लॉट, ब्लूटूथ 6.0 और एनएफसी जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।