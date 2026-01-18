comscore
Free Fire Max में Relay Mart इवेंट की एंट्री, Megumi Fushiguro Bundle पाने का मौका

Free Fire Max में Relay Mart इवेंट शुरू हो गया है। इस इवेंट के जरिए आपको Megumi Fushiguro Bundle और Ten Shadows Technique Totality जैसे आइटम्स को पाने का मौका मिल रहा है।

Published By: Manisha | Published: Jan 18, 2026, 11:08 AM (IST)

Free Fire Max में Relay Mart इवेंट की एंट्री हो गई है। इस इवेंट में एंट्री लेकर आपको Megumi Fushiguro Bundle और Ten Shadows Technique Totality आदि जैसे आइटम्स पाने का मौका मिल रहा है। इस इवेंट में लाइव हुए मार्ट की खास बात यह है कि इस इवेंट में आपको एक-एक करके तीन आइटम्स की खरीदारी करनी पड़ती है। इसमें हर एक आइटम की खरीदारी के साथ आइटम्स पर मिलने वाला डिस्काउंट बढ़ने लगता है। आइए जानते हैं इस इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 18 January: फ्री पाएं Evo Gun Skin, नए रिडीम कोड्स की एंट्री!

Free Fire Max में Relay Mart इवेंट शुरू हो चुका है, जो कि 1 हफ्ते तक लाइव रहने वाला है। यह एक मार्ट है, जहां से आप लेटेस्ट इन-गेम आइटम्स की खरीदारी कर सकते हैं। इस इवेंट में एक-एक करके तीन आइटम्स खरीदने पर डिस्काउंट लेवल बढ़ने लगता है। इतना ही नहीं तीन आइटम्स की खरीदारी करने पर आपको एक कूपन कोड मिलेगा। इस कोड्स के जरिए आपको फ्री डायमंड्स पाने का मौका मिलता है। news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 17 January 2026: मुफ्त में पाएं शानदार रिवॉर्ड्स, ऐसे करें रिडीम

रिवॉर्ड्स लिस्ट

1. Megumi Fushiguro Bundle news और पढें: Free Fire Max गेमर्स के लिए अच्छी खबर, आधी कीमत में मिल रही Parang-Gloo Power

2. Ten Shadows Technique Totality

3. Backpack The Wells Unknown Abyss

4. Megumi Fushiguro Voice Pack

5. Jujustu Universal Shard

6. Shinobi Ablaze Bundle

जैसे कि हमने बताया इस इवेंट में जैसे-जैसे आप आइटम्स की खरीदारी करते हैं, वैसे-वैसे उन आइटम्स पर मिलने वाला डिस्काउंट बढ़ता रहता है। पहले आइटम की खरीदारी पर आपको 50 प्रतिशत डिस्काउंट मिलेगा। वहीं, दूसरे आइटम की खरीदारी पर 60 प्रतिशत डिस्काउंट मिलेगा। वहीं, तीसरे आइटम की खरीदारी पर 70 प्रतिशत डिस्काउंट मिलेगा। तीनों आइटम्स खरीदने के बाद आपको एक कूपन कोड रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा, जिस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप फ्री डायमंड्स पा सकते हैं।

इवेंट कैसे करें एक्सेस?

1. सबसे पहले फोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन करें।

2. इसके बाद स्टोर सेक्शन में जाएं।

3. यहां आपको हाइलाइट्स में इस इवेंट के लिए जारी बैनर दिखेगा। इस बैनर पर क्लिक करके आप इवेंट से जुड़ी डिटेल्स पा सकते हैं।