Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 18 January: फ्री फायर मैक्स प्लेयर्स को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार रहता है, वो फाइनली वो आ चुकी है। फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड्स रिलीज हो गए हैं। इन कोड्स के जरिए प्लेयर्स को फ्री रिवॉर्ड्स जीतने का मौका मिलता है। यह भारत का पॉपुलर मोबाइल बैटल रॉयल गेम है, जिसमें दुश्मनों को खत्म करने के लिए कई तरह के इन-गेम आइटम्स की जरूरत पड़ती है। इन आइटम्स को वैसे तो गेम में पैसे देकर खरीदा जाता है। हालांकि, गेम डेवलपर कंपनी प्लेयर्स को इन्हें फ्री पाने का भी मौका देती है, जिसमें से एक रिडीम कोड्स है।

Free Fire Max Redeem Codes की बात करें, तो ये कोड्स 12 से 16 डिजिट के होते हैं। इन कोड्स में नंबर व अल्फाबेट्स शामिल होते हैं। ध्यान रहे ये कोड्स कुछ ही समय के लिए लाइव होते हैं। ऐसे में उन कोड्स को यदि आपके समय रहते रिडीम नहीं किया, तो वो कोड अवैध हो जाएंगे और उनसे मिलने वाला रिवॉर्ड एक्सपायर हो जाएगा। इस वजह से कोड्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिडीम कर लेना चाहिए। भारतीय प्लेयर्स सिर्फ भारतीय सर्वर के लिए जारी कोड्स को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां देखें आज के लिए जारी रिडीम कोड्स की लिस्ट।

Free Fire MAX Redeem Codes January 18 2026

RD3TZK7WME65

F8YC4TN6VKQ9

WD4XJ7WQZ42A

HZ2RM8VW9TP7

JF6AT3ZREM45

KFN9Y6XW4Z89

MN3XK4TY9EP1

UPQ7X5NMJ64V

V44ZX8Y7GJ52

XN7TP5RM3K49

ZRW3J4N8VX56

TFX9J3Z2RP64

How to Redeem Free Fire Max Codes know step by step

1. कोड्स को रिडीम करने के लिए आप सबसे पहले Free Fire Max की ऑफिशियल Redemption वेबसाइट (https://reward.ff.garena.com/en) पर जाएं है।

2. अब आपको साइट ओपन करने के लिए अपनी गेम मेल आईडी से लॉग-इन करना होगा।

3. लॉग-इन करते ही आप साइट एक्सेस कर सकेंगे, जिसमें आपको सामने एक बॉक्स दिखेगा।

4. आपको इस बॉक्स में सभी कोड्स कॉपी पेस्ट करने होंगे। इसके बाद कोड कंफर्म कर दें और सबमिट कर दें।

5. इस तरह आप सभी कोड्स को रिडीम करके फ्री रिवॉर्ड्स क्लेम कर सकेंगे।

ध्यान देने वाली बात यह है कि Free Fire Max के ये रिडीम कोड्स ऑनलाइन सामने आते हैं। Techlusive इन कोड्स की पुष्टि नहीं करता।