Free Fire Max Redeem Codes Today 25 February 2026: गेमर्स के लिए रिलीज हुए नए कोड, फ्री में पाएं जबरदस्त रिवॉर्ड्स

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 25, 2026, 09:33 AM (IST)
Free Fire Max Redeem Codes Today 25 February 2026: फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड मांग प्लेयर्स के बीच हमेशा बनी रहती है। इन कोड की खासियत है कि इनसे बिना डायमंड के गेम में मिलने वाली वेपन स्किन, लूट क्रेट, बंडल, इमोट, पेट और कैरेक्टर जैसे आइटम को मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। इनसे प्रीमियम गेमिंग आइटम क्लेम करने का चांस मिलता है। साथ ही, गेमिंग करेंसी डायमंड की बचत होती है। और पढें: Free Fire Max में Staple Wanderer Bundle को पाने का मौका, हाफ Diamonds में करें Claim
आप Free Fire Max खेलते हैं और आज के कोड का वेट कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। हम आपको यहां आज यानी 25 फरवरी 2026 के रिडीम कोड बताने जा रहे हैं। इनसे फ्री में छप्परफाड़ आइटम्स अपने नाम किए जा सकते हैं। और पढें: Free Fire Max में Mars Landcrusher और Flamed Beat स्किन मिल रही आज, ऐसे करें अनलॉक
यहां गरेना की तरफ से जारी फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड की पूरी लिस्ट दी गई है : और पढें: Free Fire Max Redeem Codes हुए रिलीज, मुफ्त में Skins समेत मिल रहे धमाकेदार रिवॉर्ड्स आज
FU1I5O3P7A9S
S9QK2L6VP3MR
FP9O1I5U3Y2T
B1RK7C5ZL8YT
FZ5X1C7V9B2N
FFR4G3HM5YJN
6KWMFJVMQQYG
JHGS6BW7LA8X
F7F9A3B2K6G8
RD3TZK7WME65
S7DZ4N8RK1XW
FQ9W2E1R7T5Y
4N8M2XL9R1G3
BR43FMAPYEZZ
H8YC4TN6VKQ9
FK3J9H5G1F7D
FA3S7D5F1G9H
UPQ7X5NMJ64V
FJI4GFE45TG5
4ST1ZTBZBRP9
J3ZKQ57Z2P2P
A6QK1L9MRP5V
ZRW3J4N8VX56
TFX9J3Z2RP64
WD2ATK3ZEA55
FFPLUFBVSLOT
MCPW3D28VZD6
ZZZ76NT3PDSH
V427K98RUCHZ
गेमिंग कोड को रिडीम करना नहीं आता, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको यहां स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताएंगे।
1. फ्री फायर मैक्स की आधिकारिक रिडेम्पशन वेबसाइट ओपन कर लीजिए।
2. इस साइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन कीजिए।
3. अब आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स आएगा, उसमें आज का कोड दर्ज कर दीजिए।
4. फिर कोड चेक करें।
5. अब सबमिट करिए।
6. इतना करने के बाद कोड रिडीम हो जाएगा।
7. 24 घंटे के भीतर रिवॉर्ड आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा।
अगर ऊपर बताया हुआ गेमिंग कोड रिडीम नहीं होता है, तो समझ जाएं कि कोड आपके रीजन का नहीं है या फिर एक्सपायर हो गया है। बता दें कि गरेना हर रीजन में अलग कोड जारी करता है। इन कोड की टाइम लिमिट फिक्स होती है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं।
