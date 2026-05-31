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IPL 2026: अब मैदान के कुछ हिस्सों में नहीं ले जा सकेंगे Smart Glasses, BCCI को किस बात का है डर?

IPL 2026 के आखिरी चरण में BCCI ने खिलाड़ियों और टीम स्टाफ के लिए एक नया सुरक्षा नियम लागू किया है। अब स्टेडियम के कुछ सुरक्षित क्षेत्रों में स्मार्ट ग्लासेस ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: May 31, 2026, 10:32 AM (IST)

Virat Kohli Meta Oakley Vanguard

photo icon Virat Kohli wearing Oakley Meta Vanguard AI smart glasses. (Image credit: Meta)

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IPL 2026 के आखिरी चरण में BCCI ने एक नया और अहम नियम लागू किया है। अब खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ और मैच अधिकारियों को मैच के दिन स्टेडियम के कुछ सुरक्षित क्षेत्रों में जाने से पहले अपने स्मार्ट ग्लासेस जमा कराने होंगे। यह निर्देश BCCI की Anti-Corruption and Security Unit (ACSU) ने जारी किया है। हाल के वर्षों में स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है और कई टेक कंपनियां इन डिवाइसों को खिलाड़ियों और टीम स्टाफ के बीच प्रमोट कर रही हैं। देखने में ये सामान्य चश्मों जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें कई ऐसे फीचर्स होते हैं जो सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय बन सकते हैं। इसी वजह से BCCI ने इन्हें प्रतिबंधित उपकरणों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। news और पढें: IPL 2026 Stadium AI Photo Viral Trend: इंटरनेट पर छाया IPL स्टेडियम फोटो का क्रेज, AI से ऐसे बनवा रहे Viral Photos, जानें प्रोसेस

स्मार्ट ग्लासेस से सुरक्षा को क्या खतरा है?

असल समस्या चश्मों से नहीं, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। आज के स्मार्ट ग्लासेस वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तस्वीरें खींच सकते हैं, मैसेज भेज और प्राप्त कर सकते हैं, यहां तक कि वॉयस और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इनमें Wi-Fi और मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधाएं मौजूद होती हैं। ACSU का मानना है कि इन फीचर्स का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मैच के दौरान Confidential Information लीक हो सकती है या Unauthorized Communication हो सकता है। इसी कारण स्मार्ट ग्लासेस को कम्युनिकेशन और ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है। news और पढें: IPL Ticket Scam: आधे दाम में खरीदें आईपीएल टिकट... इस तरह के WhatsApp मैसेज से रहें सावधान, जमकर हो रहा फ्रॉड

खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए क्या हैं नए नियम?

नए नियमों के तहत किसी भी खिलाड़ी, कोच, सपोर्ट स्टाफ या मैच अधिकारी के पास अगर स्मार्ट ग्लासेस हैं तो उन्हें स्टेडियम के प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले Security Liaison Officer (SLO) के पास जमा कराना होगा। यह वही प्रक्रिया है जो Mobile phones, smartwatches और बाकी Communication Devices के लिए पहले से लागू है। BCCI ने साफ कर दिया है कि इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर स्मार्ट ग्लासेस का यूज करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ IPL 2026 के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। news और पढें: RCB vs GT Live Streaming: आज कहां और कैसे देखें टीवी और मोबाइल पर IPL 2026 का ये धमाकेदार मैच लाइव?

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क्या IPL में सुरक्षा नियम पहले से भी सख्त हो गए हैं?

स्मार्ट ग्लासेस पर प्रतिबंध BCCI के बड़े सुरक्षा अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। इस सीजन में पहले भी कई मामलों में सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजर रोमी भिंडर पर डगआउट में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के कारण 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। वहीं टीम के कप्तान Riyan Parag को ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट का यूज करते हुए कैमरे में कैद होने के बाद मैच फीस का 25% जुर्माना और एक डिमेरिट प्वाइंट दिया गया था। ऐसे में स्मार्ट ग्लासेस पर लगाया गया नया प्रतिबंध दिखाता है कि BCCI नई टेक्नोलॉजी से होने वाले किसी भी सुरक्षा खतरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहता।