Free Fire Max में Mars Landcrusher और Flamed Beat स्किन मिल रही आज, ऐसे करें अनलॉक

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 24, 2026, 10:10 AM (IST)
Free Fire Max में गेमर्स के लिए लेटेस्ट इवेंट आ गया है। यह रिंग इवेंट है और इसका नाम M14 X AUG Ring है। इसमें प्रमुख रिवॉर्ड के तौर पर Inner Nightmare और Aurora’s Holler जैसी प्रीमियम वेपन स्किन मिल रही हैं, जिनसे गन को नया लुक मिलेगा। साथ ही, वेपन की पावर भी बढ़ जाएगी। गेम मेकर गरेना (Garena) का मानना है कि इस तरह के इवेंट से गेम इंटरेस्टिंग बनता है और एक्सक्लूसिव आइटम पाने का मौका मिलता है। गेमर्स का मन भी गेम से जुड़ा रहता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes हुए रिलीज, मुफ्त में Skins समेत मिल रहे धमाकेदार रिवॉर्ड्स आज
फ्री फायर मैक्स का यह इवेंट आज लाइव हुआ है। इसमें Flamed Beat, Inner Nightmare, Auroroa’s Holler और Mars Landcrusher वेपन स्किन रिवॉर्ड के तौर पर मिल रही है। इसके साथ Burning Lily व Nebula Skydark स्किन को भी अनलॉक किया जा सकता है। इसके अलावा, Universal Ring Token को भी क्लेम किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में Big Smash Emote को आधे Diamonds में करें Claim, जानें कैसे
और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 23 February 2026: आज बिना डायमंड खर्च किए पाएं वेपन स्किन और आउटफिट
ऊपर बताए गए रिवॉर्ड्स को पाने के लिए गेमर्स को इवेंट में स्पिन करना होगा। इस रिंग इवेंट में एक बार स्पिन करने के लिए 20 डायमंड खर्च करने होंगे। वहीं, पांच बार स्पिन करने के लिए 90 डायमंड का उपयोग करना होगा।
1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स ओपन कर लीजिए।
2. होम स्क्रीन पर बने स्टोर सेक्शन पर टैप कीजिए।
3. यहां आपको M14 X AUG Ring इवेंट मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए।
4. अब आपकी स्क्रीन पर इवेंट विंडो ओपन होगी।
5. यहां आप स्पिन करके रिवॉर्ड्स अनलॉक कर सकते हैं।
गरेना फ्री फायर मैक्स का यह इवेंट गेमर्स के लिए आज यानी 24 फरवरी को लाइव हुआ है। यह अगले 11 दिन तक जारी रहेगा। इस बीच स्पिन करके वेपन स्किन को अपने नाम किया जा सकता है।
