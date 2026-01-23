Free Fire Max Redeem Codes: Emote से लेकर Loot Crate तक मिल रही फ्री, ऐसे करें क्लेम

Free Fire Max Redeem Codes Today 23 January 2026: फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड की बहुत डिमांड है। इस स्पेशल कोड से बिना डायमंड के गेम में मिलने वाली स्किन, ग्लू वॉल, बंडल, इमोट, पेट, लूट क्रेट और कैरेक्टर जैसे आइटम को अनलॉक किया जा सकता है। इन स्पेशल कोड से डायमंड खर्च नहीं होते हैं और एक्सक्लूसिव गेमिंग आइटम अपने नाम करने का चांस मिलता है। हम आपको इस खबर में आज यानी 23 जनवरी 2026 के रिडीम कोड बताने जा रहे हैं। इन खास कोड्स से आप लूट क्रेट, इमोट और बंडल जैसे शानदार आइटम्स पा सकते हैं। और पढें: Free Fire Max में Holi De Rang Bundle आधे Diamonds में पाएं, काफी काम का यह तरीका

Free Fire Max के रिडीम कोड बेहद खास हैं। इन गेमिंग कोड को गेमर्स के लिए रोज लाया जाता है। ये अल्फान्यूमेरिक होते हैं। यानी कि इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। इनकी संख्या 12 से 16 अंक के बीच होती है। इन्हें सिर्फ एक बार रिडीम किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max गेमर्स के लिए अच्छी खबर, मुफ्त में मिल रही Moco Month व्हीकल स्किन

Free Fire Max Redeem Codes Today

फ्री फायर मैक्स के लेटेस्ट रिडीम कोड की पूरी लिस्ट यहां दी गई है : और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 22 January 2026 : आज Bundle-Skins मिल रही फ्री, ऐसे करें रिडीम

​EYH2W3XK8UPG

​FF7MUY4ME6SC

​U8S47JGJH5MG

​VNY3MQWNKEGU

​ZZATXB24QES8

4N8M2X6J9R1G3LHK

3M8J6N9R2X5L4V0C

5B9K2N8R4X6J3LHF

9H2N6X3M8J1L0RVF

FFMC2SJLKXSB

​FFPLUFBVSLOT

​MCPW3D28VZD6

​ZZZ76NT3PDSH

​V427K98RUCHZ

​J3ZKQ57Z2P2P

D6F8G1L3M7R9XKY

1Q4X7Y2G6H8N9MRF

6R8K2N4Y7E1F5UJG

7B3H5J6K8N9R0VXG

B5P9JL0F4K2X6D3C

R9N3D7B2L0P4C6JF

N8J4W6B0H2D3K7FS

​3IBBMSL7AK8G

​B3G7A22TWDR7X

​V1J3L6K9R2W4Q0NS

G5D7J2X6N8B0H4KT

Y9X5K1H4C6P2W3TN

4ST1ZTBE2RP9

​6KWMFJVMQQYG

M3LQGDS8C0T4W6PF

C3B1K7J9F4L2X6ND

4K6J2B0X8N3D1H5C

8X4M6W2L3K9J1H0T

रिडीम करने से पहले जानें अहम बात

फ्री फायर मैक्स के कोड को रिडीम करने से पहले आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि ये कोड्स हर रीजन में अलग होते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में रिडीम नहीं होते हैं। इन गेमिंग कोड का टाइम फिक्स होता है, जिसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं।

ऐसे करें गेमिंग कोड रिडीम

1. फ्री फायर मैक्स के गेमिंग कोड से रिवॉर्ड अनलॉक करने के लिए गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।

2. इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी का उपयोग कर लॉग-इन करिए।

3. स्क्रीन पर दिख रहे बॉक्स में आज का कोड एंटर करें।

4. कोड कंफर्म करके सबमिट कर दीजिए।

5. आपके इतना करते ही कोड रिडीम हो जाएगा।

6. रिवॉर्ड आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा, जिसका उपयोग आप गेम में कर पाएंगे।

नोट : गरेना फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड ऑनलाइन आते हैं। Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करता।

FAQs

1. Free Fire Max कब लॉन्च हुआ ?

Ans. फ्री फायर पर बैन लगने के बाद गरेना ने साल 2021 में फ्री फायर मैक्स को भारतीय गेमर्स के लिए लॉन्च किया था।

2. फ्री फायर मैक्स के कोड को गेमर्स के लिए क्यों लाया जाता है ?

Ans. फ्री फायर मैक्स के कोड को स्पेशली गेमर्स के लिए लाया जाता है। इन कोड से गेमर्स को फ्री में आइटम मिलते हैं। साथ ही, डायमंड की बचत होती है।