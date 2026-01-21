Free Fire Max में Yuji Itadori वेपन स्किन मिल रही फ्री, जानें कैसे करें Claim

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 21, 2026, 09:22 AM (IST)
Free Fire Max में वेपन स्किन लवर्स को ध्यान में रखकर खास इवेंट लाया गया है। इसका नाम Itadori Royale है। इसमें Groza गन के लिए शानदार वेपन स्किन मिल रही है। इससे गन को यूनीक लुक मिलेगा। बुलेट की भेदने की क्षमता बढ़ जाएगी। स्किन के उपयोग से एलिमिनेशन इफेक्ट के साथ-साथ गन स्विच साउंड और एलिमिनेशन अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। इसके अलावा, JuJutsu Universal Token पाने का भी मौका मिलेगा। और पढें: Free Fire Max में Holi De Rang Bundle आधे Diamonds में पाएं, काफी काम का यह तरीका
फ्री फायर मैक्स का यह एक लक रॉयल इवेंट है। इस शानदार गेमिंग इवेंट में Yuji Itadori वेपन स्किन रिवॉर्ड के तौर पर दी जा रही है, जिसका उपयोग Groza गन के साथ किया जा सकता है। इसके साथ JuJutsu Universal Token को भी अनलॉक कर प्राप्त किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max गेमर्स के लिए अच्छी खबर, मुफ्त में मिल रही Moco Month व्हीकल स्किन
और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 22 January 2026 : आज Bundle-Skins मिल रही फ्री, ऐसे करें रिडीम
Itadori Royale इवेंट में मिलने वाले ईनाम को स्पिन करके प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पहला स्पिन फ्री है। इससे वेपन स्किन को पहली बार में मुफ्त में पाया जा सकता है। इसके बाद स्पिन करने के लिए डायमंड का भुगतान करना होगा। आपको 5 बार स्पिन करने के लिए 45 डायमंड खर्च करने होंगे।
1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स ओपन कर लीजिए।
2. होम स्क्रीन पर बने स्टोर सेक्शन में जाएं।
3. यहां आपको Itadori Royale इवेंट दिखाई देगा, उस पर टैप कीजिए।
4. अब आपकी स्क्रीन पर इवेंट ओपन होगा।
5. नीचे की ओर बने स्पिन बटन पर टैप कर दीजिए।
6. स्पिन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा।
फ्री फायर मैक्स के इस इवेंट में स्पिन के अलावा टोकन एक्सचेंज करके भी वेपन स्किन को अनलॉक किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक्सचेंज सेंटर में जाकर 250 JuJutsu Universal Token एक्सचेंज करने होंगे। इसके बाद आपको वेपन स्किन मिल जाएगी, जिसका इस्तेमाल आप गेम में कर पाएंगे।
गरेना का यह लक रॉयल इवेट आज लाइव हुआ है। यह गेमर्स के लिए अगले 13 दिन तक जारी रहेगा। इस बीच गेमर्स स्पिन करके शानदार रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information