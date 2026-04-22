BGMI का शानदार Cricket League इवेंट, जीतने पर मिलेंगे स्पेशल टोकन्स और गन स्किन

IPL 2026 का बुखार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, जिसको ध्यान में रखकर गेम निर्माता Krafton ने अपने पॉपुलर बैटल रॉयल गेम BGMI में पिछले महीने क्रिकेट लीग (Cricket League) इवेंट को लाइव किया था, जो गेमर्स के लिए अभी भी एक्टिव है। इसमें वेपन स्किन, गन अटैचमेंट और आउटफिट रिवॉर्ड के तौर पर मिल रही हैं। इसके साथ स्पिन टोकन भी क्लेम करने का अवसर मिल रहा है। और पढें: BGMI और Free Fire जैसे गेम्स खेलने के लिए ले रहे हैं नया फोन? खरीदने से पहले ये 5 चीजें जरूर करें चेक

अगर क्रिकेट लवर हैं और बीजीएमआई खेलना पसंद करते हैं, तो यह गेमिंग इवेंट आपके लिए है। हम आपको यहां इवेंट एक्सेस करने से लेकर रिवॉर्ड्स अनलॉक करने तक के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं… और पढें: BGMI में Sniping के ये सीक्रेट जान लिए तो हर मैच जीत पक्की!

BGMI Cricket League

बीजीएमआई में एक्टिव क्रिकेट लीग एक प्रीडिक्शन-स्टाइल इवेंट है। इसमें चल रहे टी-20 मैच में रियल-वर्ल्ड टीम को चुनकर उनके प्रदर्शन के आधार पर रिवॉर्ड्स क्लेम किए जा सकते हैं। अगर आपके द्वारा चुनी गई टीम जीतती है, तो आपको स्पिन टोकन इनाम के रूप में दिए जाएंगे, जिनका उपयोग आप Glacier Lucky स्पिन में करके अल्ट्रा-प्रीमियम M416 Glacier स्किन को अनलॉक कर सकते हैं। इस स्किन से न सिर्फ गन को नया लुक मिलेगा बल्कि उसकी पावर भी बढ़ जाएगी।

कैसे करें इवेंट एक्सेस ?

बीजीएमआई के इस इवेंट को एक्सेस करना बहुत आसान है। इसके लिए अपने स्मार्टफोन में बीजीएमआई ओपन कर लीजिए। इवेंट या प्रमोशन सेक्शन में जाएं। क्रिकेट लीग बैनर पर टैप करिए। आपकी स्क्रीन पर इवेंट ओपन हो जाएगा। उसमें अपनी पसंद की टीम पर टैप करें।

ऐसे जीते शानदार रिवॉर्ड्स

मैच शुरू होने से पहले अपनी टीम का चयन करें।

रिजल्ट का इंतजार करें।

यदि आपके द्वारा चुनी गई टीम जीतती है, तो आपको स्पेशल टोकन मिलेंगे।

इन टोकन का इस्तेमाल करके आप इन-गेम स्किन को प्राप्त कर सकते हैं।

कब तक लाइव रहेगा इवेंट ?

बीजीएमआई का यह इवेंट 27 मार्च 2026 को लाइव हुआ था। यह टी-20 सीजन के फाइनल तक लाइव रहेगा। इस बीच इवेंट में भाग लेकर शानदार रिवॉर्ड्स को क्लेम किया जा सकेगा।

बीजीएमआई का इतिहास

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में पबजी पर प्रतिबंध लगने के बाद बीजीएमआई को साल 2021 में लॉन्च किया गया। हालांकि, साल 2022 में प्राइवेसी और सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस गेम को बैन किया गया। करीब 10 महीने बाद गेम मेकर ने सरकार के नियमों को ध्यान में रखकर मल्टीप्लेयर गेम को दोबारा पेश किया।

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बीजीएमआई गूगल प्ले-स्टोर (Google Play Store) और एप्पल एप स्टोर (Apple App Store) पर उपलब्ध है, जहां से इसे डाउनलोड करके खेला जा सकता है। इस वक्त इस गेम से लाखों भारतीय गेमर्स जुड़े हैं, जो इसे रोजाना घंटों खेलते हैं।