Published By: Manisha | Published: Apr 22, 2026, 04:05 PM (IST)
Free Fire Max में Daily Special सेक्शन अपडेट हो गया है। आज इस सेक्शन से आप Bunny Maniac Bundle को आधे दाम में पा सकते हैं। इस बंडल की कीमत 899 डायमंड्स है, जिसे आप आज आधी कीमत में खरीद सकते हैं। फ्री फायर मैक्स भारत का पॉपुलर मोबाइल बैटल रॉयल इवेंट है, जिसमें कई तरह के इन-गेम आइटम्स मिलते हैं। इन आइटम्स की मदद से आप गेम में खुद का बचाव दुश्मन के वार से कर सकते हैं। इसके अलावा, कुछ आइटम्स के साथ आप गेम में अपना लुक व पावर्स में भी बदलाव कर सकते हैं। बंडल गेम का ऐसा ही इन-गेम आइटम है, जिसके जरिए आप अपने कैरेक्टर को नया लुक दे सकते हैं। और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes 22 April 2026: फ्री में Pet-Bundle सहित शानदार आइटम पाने का मौका, ऐसे करें नए कोड रिडीम
Free Fire Max में Bunny Maniac Bundle को आज आप हाफ रेट में खरीद सकते हैं। दरअसल, इस बंडल को डेली स्पेशल सेक्शन में एड कर दिया गया है। डेली स्पेशल अपने नाम की तरह ही गेम का एक खास सेक्शन है। इस सेक्शन में आपको डेली कई सारे आइटम्स मिलते हैं। इन आइटम्स को आप गेम में आधे कीमत में खरीद सकते हैं। दरअसल, डेली स्पेशल में मौजूद सभी इन-गेम आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है, जिसके बाद आप उसे आधे दाम में खरीद सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी आइटम की कीमत 10 डायमंड्स है, तो उसे आप 5 डायमंड्स में ही डेली स्पेशल से खरीद सकेंगे। यहां देखें आज मिलने वाले आइटम्स की लिस्ट। और पढें: Free Fire Max में Fist Bubbly Waves और Wavebreaker Kaze Bundle पाएं फ्री, नया MOCO Store Live
1. BP S9 Token और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 21 April 2026: नए कोड मुफ्त में दिलाएंगे Skin-Emote आज, ऐसे करें यूज
BP S9 Token की कीमत 10 डायमंड्स है, जिसे आप 5 डायमंड्स में पा सकते हैं।
2. Bunny Maniac Bundle
Bunny Maniac Bundle की कीमत 899 डायमंड्स है, जिसे आप 449 डायमंड्स में क्लेम कर सकते हैं।
3. Jailbird Bundle
Jailbird Bundle की कीमत 899 डायमंड्स है, जो कि आपको 449 डायमंड्स में मिलता है।
4. Executioner
Executioner की कीमत 99 डायमंड्स है, जिसे आप 49 डायमंड्स में आज खरीद सकते हैं।
5. Gloo Wall Volcanic Fury
Gloo Wall Volcanic Fury की कीमत 399 डायमंड्स है, जो कि आपको 199 डायमंड्स में मिलेगा।
6. Mystic Seeker Weapon Loot Crate
Mystic Seeker Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि आपको 20 डायमंड्स में मिलने वाला है।
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