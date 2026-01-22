Free Fire Max में Holi वाले इमोट के बाद Holi De Rang Bundle पाने का मौका मिल रहा है। हाल ही में डेली स्पेशल सेक्शन में गेम डेवलपर कंपनी ने होली इमोट को आधे दाम में पेश किया था। आज इस लिस्ट में होली वाला खास बंडल भी शामिल हो गया है, जिसे आप आज डेली स्पेशल सेक्शन से आप आधे दाम में खरीद सकते हैं। फ्री फायर मैक्स गेम में किसी भी तरह के आइटम्स को पाने के लिए इन-गेन करेंसी Diamonds का इस्तेमाल करना होता है। वहीं, डायमंड्स असली पैसों से खरीदे जाते हैं। अगर आप गेम में अपने डायमंड्स बचाना चाहते हैं, तो आपको डेली स्पेशल से खरीदारी करनी चाहिए। और पढें: Free Fire Max गेमर्स के लिए अच्छी खबर, मुफ्त में मिल रही Moco Month व्हीकल स्किन

Free Fire Max के Daily Special सेक्शन की बात करें, तो इस सेक्शन से आप डेली विभिन्न तरह के इन-गेम आइटम्स की खरीदारी कर सकते हैं। इस सेक्शन से नए आइटम्स खरीदने से आपके डायमंड्स भी सेव होंगे। दरअसल, फ्री फायर मैक्स में डेली स्पेशल रोजाना अपडेट होता है। इस सेक्शन में मौजूद सभी आइटम्स पर धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर मिलता है। ऑफर की बात करें, तो डेली स्पेशल सेक्शन में मौजूद सभी आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है, जिसके बाद आप उन आइटम्स को आधे दाम में खरीद सकते हैं। जैसे कि हमने बताया आज इस सेक्शन से आप Holi De Rang Bundle को हाफ रेट में खरीद सकेंगे। यहां देखें इस सेक्शन में मिलने वाले आइटम्स की लिस्ट।

Daily Special

1. Holi De Rang Bundle

Holi De Rang Bundle की कीमत 1499 डायमंड्स है, जिसे डेली स्पेशल सेक्शन से आप 749 डायमंड्स में खरीदा जा सकता है।

2. BOOYAH

BOOYAH की कीमत 599 डायमंड्स है, जिसे आप 299 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।

3. Scorpio Token Crate

Scorpio Token Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप 20 डायमंड्स में खरीद सकेंगे।

4. Male Techwear (Vest)

Male Techwear (Vest) की कीमत 599 डायमंड्स है, जिसे आप 299 डायमंड्स में पा सकेंगे।

5. Loot Box What Love

Loot Box What Love की कीमत 199 डायमंड्स है, जो कि आपको 99 डायमंड्स में खरीदा जा सकेगा।

6. Wasteland Weapon Loot Crate

Wasteland Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप 20 डायमंड्स खरीद सकते हैं।