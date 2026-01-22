comscore
  • Free Fire Max Gives Moco Month Vehicle Skin Without Diamond In Neon City Event

Free Fire Max गेमर्स के लिए अच्छी खबर, मुफ्त में मिल रही Moco Month व्हीकल स्किन

Free Fire Max में इस वक्त NEON City इवेंट चल रहा है। इसमें Moco Month व्हीकल स्किन मुख्य रिवॉर्ड के तौर पर मिल रही है। इसके साथ वेपन स्किन को अनलॉक करने का अवसर मिल रहा है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 22, 2026, 10:24 AM (IST)

Free Fire Max (63)
Free Fire Max में OB52 Update आने के बाद काफी कुछ बदल गया है। गेम में नए कैरेक्टर और स्किन जैसे आइटम देखने को मिले हैं। नए-नए लक रॉयल इवेंट भी लाइव किए गए हैं। साथ ही, टास्क इवेंट सेक्शन को भी अपडेट कर नए गेमिंग इवेंट को जोड़ा गया है, जिनमें से एक NEON City है। इस खास इवेंट में वेपन स्किन मिल रही है। इसके अलावा, Moco Month व्हीकल स्किन को फ्री में पाने का सुनहरा मौका दिया जा रहा है।

NEON CITY

Free Fire Max में एक्टिव निऑन सिटी टास्क बेस्ड इवेंट है। इसमें Moco Month व्हीकल स्किन और Phoenix Knight वेपन स्किन रिवॉर्ड के तौर पर मिल रही है। इन दोनों को टास्क परफॉर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। गेम मेकर गरेना का मानना है कि इस इवेंट से गेमर्स को फ्री में प्रीमियम आइटम मिलेंगे और डायमंड की भी बचत होगी। साथ ही, गेम और भी मजेदार बन जाएगा।

news और पढें: Free Fire Max में Yuji Itadori वेपन स्किन मिल रही फ्री, जानें कैसे करें Claim

Rewards

Motorbike-Moco Month Skin
Phoenix Knight Weapon Skin

टास्क

गेमिंग आर्टिकल में ऊपर बताए गए रिवॉर्ड्स को पाने के लिए निम्नलिखित टास्क को पूरा करना होगा :-

1. फ्री फायर मैक्स के BR मोड में Neon City में एक बार जाने पर 7 दिन के लिए Phoenix Knight वेपन स्किन मिलेगी।
2. Neon City में मिलने वाले Easter Egg को ट्रिगर करने पर 14 दिन के लिए वेपन स्किन दी जा रही है।
3. BR मोड में Neon City में 6 बार पोर्टल यूज करने पर Moco Month व्हीकल स्किन मिलेगी।

कैसे पाएं ईनाम ?

1. इवेंट में टास्क पूरा करने के बाद दोबारा एक्टिविटी सेक्शन में आकर निऑन सिटी पर टैप कीजिए।
2. आपकी स्क्रीन पर इवेंट विंडो ओपन होगी।
3. यहां टास्क के आगे क्लेम बटन बना है, उसे दबाएं।
4. इसके बाद रिवॉर्ड अनलॉक हो जाएगा और आप उसका गेम में उपयोग कर पाएंगे।

कब तक रहेगा लाइव ?

फ्री फायर मैक्स के निऑन सिटी इवेंट को 14 जनवरी 2026 को लाइव किया गया था। अब यह टास्क बेस्ड इवेंट गेमर्स के लिए 25 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। इस बीच आप ऊपर बताए गए टास्क को परफॉर्म करके फ्री में रिवॉर्ड्स अपने नाम कर सकते हैं।

FAQs

1. Free Fire Max में Neon City क्या है ?
Ans. फ्री फायर मैक्स की Neon City एक नई लोकेशन है, जो सभी मैप में एक्टिव है। यहां पर कई सारे पोर्टल हैं, जहां से एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। इसमें ईस्टर एग्स भी मिलते हैं।

2. Free Fire Max में टास्क इवेंट क्यों लाइव किए जाते हैं ?
Ans. गेम मेकर गरेना का मानना है कि फ्री फायर मैक्स में प्लेयर्स को ध्यान में रखकर टास्क बेस्ड इवेंट लाइव किए जाते हैं। इनसे गेमर्स को फ्री आइटम पाने का मौका मिलता है और डायमंड सेव होते हैं।