Free Fire Max Redeem Codes Today 18 February 2026: फ्री मिल रहे डायमंड, स्किन और पेट आज, ऐसे करें क्लेम

Free Fire Max Redeem Codes Today 18 February 2026: फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड की डिमांड हमेशा बनी रहती है। इस मांग के पीछे मिलने वाले फ्री रिवॉर्ड्स हैं, जिन्हें बिना इन-गेम करेंसी डायमंड के क्लेम किया जा सकता है। इनसे गेम मजेदार बनता है और फ्री आइटम पाने का मौका मिलता है। और पढें: Free Fire Max में Moon Flip Emote के साथ पाएं जबरदस्त एक्शन, सिर्फ 99 डायमंड्स होंगे खर्च

अगर आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और गेमिंग रिडीम कोड का इंतजार कर रहे हैं, तो यह इंतजार खत्म हो गया है। आज यानी 18 फरवरी के रिडीम कोड रिलीज हो गए हैं। इन स्पेशल कोड से फ्री में वेपन स्किन, पेट और डायमंड जैसे आइटम को पाया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में फ्री Skyboard-Season Of Love पाने का मौका आज, ऐसे करें अनलॉक

Free Fire Max Redeem Codes New

Free Fire Max के रिडीम कोड गेमर्स के लिए रोज रिलीज होते हैं। इन कोड को नंबर और अक्षर को आपस में मिलाकर तैयार किया गया है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। हालांकि, इन कोड को उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। आइए यहां देखते हैं लेटेस्ट कोड और जानते हैं रिडीम करने का तरीका…

TFX9J3Z2RP64

​WD2ATK3ZEA55

​FFPLUFBVSLOT

​MCPW3D28VZD6

​ZZZ76NT3PDSH

​V427K98RUCHZ

F7F9A3B2K6G8

​BR43FMAPYEZZ

​H8YC4TN6VKQ9

​FK3J9H5G1F7D

​FA3S7D5F1G9H

​UPQ7X5NMJ64V

​FJI4GFE45TG5

​4ST1ZTBZBRP9

​FM6N1B8V3C4X

​FT4E9Y5U1I3O

​J2QP8M1KVL6V

​E9QH6K4LNP7V

​FL2K6J4H8G5F

​FR2D7G5T1Y8H

​FFM1VSWCPXN9

​QK82S2LX5Q27

​P3LX6V9TM2QH

​FFWCTKX2P5NQ

​TX4SC2VUNPKF

​RHTG9VOLTDWP

​N7QK5L3MRP9J

FQ9W2E1R7T5Y

​4N8M2XL9R1G3

​FU1I5O3P7A9S

​S9QK2L6VP3MR

​FP9O1I5U3Y2T

​B1RK7C5ZL8YT

​FZ5X1C7V9B2N

​FFR4G3HM5YJN

​6KWMFJVMQQYG

​​S5PL7M2LRV8K

​Q8M4K7L2VR9J

​RD3TZK7WME65

​ZRW3J4N8VX56 और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 17 February 2026: गेमर्स के लिए जारी हुए लेटेस्ट कोड, फ्री में मिलेंगे धमाकेदार रिवॉर्ड्स

कैसे पाएं रिडीम कोड से रिवॉर्ड ?

गरेना फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड से रिवॉर्ड पाने का प्रोसेस बहुत आसान है। यहां कुछ स्टेप बताए गए हैं, जिन्हें फॉलों करके आप रिवॉर्ड अनलॉक कर सकते हैं। आइए जानते हैं स्टेप :

1. गेमिंग कोड से रिवॉर्ड पाने के लिए गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।

2. इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन कीजिए।

3. आपकी डिस्प्ले पर एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें आज का कोड दर्ज करिए।

4. फिर कोड कंफर्म करें।

5. इसके बाद उस कोड को सबमिट कर दीजिए।

6. अब कोड रिडीम हो जाएगा और रिवॉर्ड 24 घंटे के भीतर आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा।

जरूरी बात

Free Fire Max के रिडीम कोड कई बार काम नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोड दूसरे रीजन के होते हैं या उनकी टाइम लिमिट खत्म हो चुकी होती है। गरेना हर रीजन में अलग कोड रिलीज करता है। इस वजह से एक रीजन के कोड दूसरे में रिडीम नहीं होते हैं। इन गेमिंग कोड्स को फिक्स टाइम के साथ लाया जाता है, जिसके समाप्त होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं।

नोट : बैटल रॉयल गेम फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड ऑनलाइन आते हैं। Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करता।