Free Fire Max Redeem Codes Today 18 February 2026: फ्री मिल रहे डायमंड, स्किन और पेट आज, ऐसे करें क्लेम

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 18, 2026, 09:32 AM (IST)
Free Fire Max Redeem Codes Today 18 February 2026: फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड की डिमांड हमेशा बनी रहती है। इस मांग के पीछे मिलने वाले फ्री रिवॉर्ड्स हैं, जिन्हें बिना इन-गेम करेंसी डायमंड के क्लेम किया जा सकता है। इनसे गेम मजेदार बनता है और फ्री आइटम पाने का मौका मिलता है। और पढें: Free Fire Max में Moon Flip Emote के साथ पाएं जबरदस्त एक्शन, सिर्फ 99 डायमंड्स होंगे खर्च
अगर आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और गेमिंग रिडीम कोड का इंतजार कर रहे हैं, तो यह इंतजार खत्म हो गया है। आज यानी 18 फरवरी के रिडीम कोड रिलीज हो गए हैं। इन स्पेशल कोड से फ्री में वेपन स्किन, पेट और डायमंड जैसे आइटम को पाया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में फ्री Skyboard-Season Of Love पाने का मौका आज, ऐसे करें अनलॉक
Free Fire Max के रिडीम कोड गेमर्स के लिए रोज रिलीज होते हैं। इन कोड को नंबर और अक्षर को आपस में मिलाकर तैयार किया गया है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। हालांकि, इन कोड को उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। आइए यहां देखते हैं लेटेस्ट कोड और जानते हैं रिडीम करने का तरीका…
TFX9J3Z2RP64
WD2ATK3ZEA55
FFPLUFBVSLOT
MCPW3D28VZD6
ZZZ76NT3PDSH
V427K98RUCHZ
F7F9A3B2K6G8
BR43FMAPYEZZ
H8YC4TN6VKQ9
FK3J9H5G1F7D
FA3S7D5F1G9H
UPQ7X5NMJ64V
FJI4GFE45TG5
4ST1ZTBZBRP9
FM6N1B8V3C4X
FT4E9Y5U1I3O
J2QP8M1KVL6V
E9QH6K4LNP7V
FL2K6J4H8G5F
FR2D7G5T1Y8H
FFM1VSWCPXN9
QK82S2LX5Q27
P3LX6V9TM2QH
FFWCTKX2P5NQ
TX4SC2VUNPKF
RHTG9VOLTDWP
N7QK5L3MRP9J
FQ9W2E1R7T5Y
4N8M2XL9R1G3
FU1I5O3P7A9S
S9QK2L6VP3MR
FP9O1I5U3Y2T
B1RK7C5ZL8YT
FZ5X1C7V9B2N
FFR4G3HM5YJN
6KWMFJVMQQYG
S5PL7M2LRV8K
Q8M4K7L2VR9J
RD3TZK7WME65
ZRW3J4N8VX56 और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 17 February 2026: गेमर्स के लिए जारी हुए लेटेस्ट कोड, फ्री में मिलेंगे धमाकेदार रिवॉर्ड्स
गरेना फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड से रिवॉर्ड पाने का प्रोसेस बहुत आसान है। यहां कुछ स्टेप बताए गए हैं, जिन्हें फॉलों करके आप रिवॉर्ड अनलॉक कर सकते हैं। आइए जानते हैं स्टेप :
1. गेमिंग कोड से रिवॉर्ड पाने के लिए गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
2. इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन कीजिए।
3. आपकी डिस्प्ले पर एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें आज का कोड दर्ज करिए।
4. फिर कोड कंफर्म करें।
5. इसके बाद उस कोड को सबमिट कर दीजिए।
6. अब कोड रिडीम हो जाएगा और रिवॉर्ड 24 घंटे के भीतर आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा।
Free Fire Max के रिडीम कोड कई बार काम नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोड दूसरे रीजन के होते हैं या उनकी टाइम लिमिट खत्म हो चुकी होती है। गरेना हर रीजन में अलग कोड रिलीज करता है। इस वजह से एक रीजन के कोड दूसरे में रिडीम नहीं होते हैं। इन गेमिंग कोड्स को फिक्स टाइम के साथ लाया जाता है, जिसके समाप्त होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं।
नोट : बैटल रॉयल गेम फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड ऑनलाइन आते हैं। Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करता।
